Senzací kola je porážka FK Turnov na domácím hřišti s devátou Lomnicí nad Popelkou 3:4. Domácí rychle vedli 2:0, avšak soupeř zápas otočil. A nebylo to jedenkrát.

„Je to ostuda, těžko se mi hodnotí a hledají slova. Soupeř dvakrát otáčel, nevím, jestli to kluci podcenili nebo ne, ale nepodali jsme dobrý individuální ani kolektivní výkon. Musíme se omluvit divákům, kterých chodí stále hodně, ale ukázali jsme jim hrozně málo,“ uvedl sportovní manažer lídra tabulky Petr Koubus, který byl po utkání zklamán.

Hodně kartami míchá, a ještě zamíchat může, celek z Hejnic. Ty v posledních čtyřech kolech třikrát bodovali, teď zaskočily Skalici a v příštím kole hostí právě Turnov. „A to jsem i v Boru byli lepší a podle mě jsme měli vyhrát. Řekl bych, že si na tempo a fotbalovost v nejvyšší krajské soutěži konečně zvykáme. Už se těšíme na zimní přípravu a návrat zraněných kluků. Věřím, že na jaře krajský přebor udržíme. Bohužel se nám teď navíc zranil stoper Ondřej Javůrek, jenž si zlomil ruku,“ uvedl hejnický sekretář Miroslav Malinský.

Remíza s ambiciózní Skalicí se nečekala. „Soupeř byl po většinu zápasu lepší, ale šance nevyužil nebo je pochytal náš brankář Pavel Martin. Nahrál nám i silný vítr, který zápas ovlivnil, ale my se tomu prostředí vzhledem ke zkušenostem dokážeme přizpůsobit více,“ uvedl Malinský.

„Beru to jako zklamání. Počasí bylo neregulérní, foukal obrovsky silný vítr, hráči ani nevěděli, jak mají kopnout do míče. Navíc tam bylo to těžké zranění domácího hráče. Přesto jsme tam měli několik šancí, ale bohužel. Po výhře nad Turnovem kluci tenhle zápas nepodcenili. Je to ale škoda,“ kroutil hlavou Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Nováček krajského přeobru, béčko Velkých Hamrů si doma body vzít nenechalo, když se s frýdlantských Slovanem rozloučilo hubeným vítězstvím 1:0. Trenér Zdeněk Bryscejn ohodnotil zápas slovy: „I když to byl zápas na jednu branku a s naší převahou, tak jsme gól dali až v poslední vteřině nebo spíše už v nastavení. Soupeři se moc hrát nechtělo, hodně byli zalezlí a bránili. Tak je naše vítězství se štěstím. Fotbal se mi vůbec nelíbil, neměl kvalitu. Hrálo se dopoledne, terén nebyl příliš kvalitní. Se třemi body jsme ale spokojení. Ve druhém poločase hráli dva hráči z áčka, kteří dopoledne odehráli svůj zápas divize C. A nám pak odpoledne hodně pomohli. Máme teď hodně zraněných hráčů na dva týmy.“

Hamrovské béčko čeká poslední utkání na hřišti soupeře. Zajíždějí do Železného Brodu. „V tabulce jsme třetí, tak jsme spokojení. Věřím, že poslední utkání s Brodem bude kvalitní, i když, jestli budeme hrát na malé umělce, tak to jednoduché nebude,“ dodal kouč Hamrů.

Nový Bor nesehrál ve Višňové špatné utkání, domů si ale odvezl porážku 2:3. Trenér Jan Broschinský litoval, že jeho svěřenci nepohlídali domácího kanonýra Michálka, který vstřelil čistý hattrick.

„Bylo to nervózní a za mě remízové utkání. Bohužel jsme nepohlídali střelce Michálka, na kterém se navíc skoro vyfaulovali oba naši stopeři. Je to škoda, na bod jsme tady měli, ale v téhle sezoně asi remízy neumíme. Na druhou stranu jsem rád, že venkovní zápasy hrajeme daleko s větším zápalem, než v minulosti. To mě přišli kluci neskutečně odevzdaní,“ řekl Jan Broschinský, kouč Nového Boru.

Po dlouhé době se vítězství dočkala Stráž pod Ralskem, která doma přetlačila Rovensko 2:1. „Měli jsme výborný první poločas. Dali jsme dva góly, navíc Roll trefil z penalty břevno. Po změně stran už to nebylo tak slavné. Roll dal další břevno, strachovali jsme se o výsledek. Naštěstí jsme tři body uhájili,“ ulevil si Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.