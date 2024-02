„Soupeř naší útočné hře dokázal odolávat pouze sedm minut. V poločase jsme vedli 5:0 a na hřišti soupeře vlastně neviděli. Po změně stran se nic nezměnilo. Z prvního místa tabulky budeme vyhlížet kvalitního soupeře, který je do poháru nasazený,“ usmíval se Tomáš Kucr, trenér Arsenalu B. „Omlouvám se, k tomu nemám co říct,“ hlesl Michal Vaňátko, trenér Doks.

Nepříliš povedený výkon předvedl Cvikov, který dostal osm branek od Bílého Kostela, který hraje o soutěž výš. „My jsme podali špatný výkon, zase jsme měli problémy se sestavou, ale to u nás není nic nového. Hlavně bych chtěl pochválit soupeře, hrál opravdu dobře, trénovat takový tým je radost. Sehráli jsme zatím v poháru náš nejhorší zápas,“ přiznal Pavel Sehnal, trenér Cvikova.

Zrodily se i čtyři nerozhodné výsledky. Jeden z nich v asi nejvyrovnanější skupině F, kde vedoucí Doubí remizovalo doma se čtvrtou Smržovkou 3:3. Oba celky přitom v tabulce dělí pouhé tři body. „No ten konec bude ve skupině ještě hodně zajímavý,“ řekl Peter Sulo, trenér lídra, který má však o zápas více než konkurenti.

Z výkonu ani výsledku však Sulo nadšen nebyl. „Celý týden jsme se od pondělí potýkali s marodkou, pořádně se netrénovalo a podle toho vypadal i zápas. Smržovka byla lepší, přehrávala nás a pro nás je ten bod nakonec šťastný,“ uvedl kouč Doubí.

Bez vítěze skončil ve skupině E i duel Sedmihorky – Sokol Pěnčín 1:1. „Pěnčín hrál slušně, měl více šancí. My jsme nebyli efektivní, předržovali jsme míče místo abychom rozehráli, náš výkon byl chabý a špatný. Po zápase jsme si řekli, že tímto způsobem hrát nemůžeme. S naším výkonem spokojený být nemohu,“ okomentoval duel na turnovské umělce zklamaný trenér Sedmihorek Pavel Šafář.

Čtyři branky Radima Věcheta stačilo Stráži pod Ralskem na remízu 4:4 proti libereckému Rapidu. Tým z Českolipska neměl k dispozici brankáře, rukavice tak musel nasadit hráč pole Tomáš Košťál. „V týdnu jsme do České Lípy pustili našeho mladého brankáře Aleše Kukucze, tam by měl chytat stabilně. No a nakonec to dopadlo tak, že se nám ze zápasu omluvil i druhý brankář. Takže už v pátek na tréninku jsme rozchytali Tomáše Košťála. Zhostil se toho dobře, dokonce chytil i penaltu,“ usmál se Radim Věchet, kanonýr Stráže, který dal všechny čtyři branky svého týmu.

„Za mě dobrý zápas, který musel lidi bavit. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Byl to náš nejlepší pohárový zápas, je vidět, že se zlepšujeme, naběhali jsme hodně kilometrů. Remíza zasloužená,“ dodal Věchet.

Remízou 1:1 skončila také bitva Lindavy proti českolipské Lokomotivě. „Měli jsme vyhrát, v prvním poločase tam kromě jedné branky bylo dalších pět tutovek. Pak jsme šli ale do deseti, vyloučení Lorence mi přišlo trochu podivné. Ale i tak jsme soupeře do vyloženích šancí moc nepouštěli. Sami jsme mohli po brejku odskočit na dvě branky, ale bohužel. Herně to nebylo špatné,“ řekl kapitán Lokotky Viktor Česenek.

Další herní systém je nadcházející – osm nasazených týmů z nejvyšší krajské soutěže půjde rovnou do 2. kola. K nim přibude šest vítězů jednotlivých skupin a dva kluby s nejlepší bilancí na druhých místech. Celkový vítěz Poháru LKFS si zahraje celostátní český pohár MOL Cup. Jen pro připomenutí titul krajského šampiona obhajuje Spartak Chrastava.