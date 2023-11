„Vítězem byli diváci, kterých přišlo opravdu hodně. Po celou dobu dobře a slušně fandili, tohle tedy proběhlo nádherně,“ řekl na úvod Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

Hosté dvakrát prohrávali, ale vždy dokázali s Doksy srovnat krok. Konečný výsledek zařídil v 85. minutě Vítek, který se po přímém volném kopu nejlépe zorientoval před brankářem Vorlíkem.

„Derby bylo podle mě průměrné, ta konečná remíza je zasloužená. Oba týmy chtěly vyhrát, ale jakoby je právě tohle svazovalo. Myslím si, že my jsme byli techničtější, Doksy zase dravější. Také rozhodly výkony brankářů, ten domácích chytal opravdu dobře, zatímco ten náš neměl svůj den,“ všiml si Beránek.

Je pravda, že první gól Doks byl pro domácí hodně šťastný, jelikož Adamík střílel prakticky z nulového úhlu, jenže brankář Eberhalt překvapivě míč pustil do sítě.

„Všichni už se vlastně otáčeli s tím, že to brankář bude mít. Ale nestalo se tak,“ kroutil vedoucí Starých Splavů hlavou.

Domácí přitom od 55. minuty hráli bez vyloučeného kapitána Čejky, přesto byli vítězství daleko blíž.

„Bylo to tím, že jsme prostě hráli profesorsky, často jsme neudělali rychlý krok navíc. Jak už jsem řekl, Doksy byly dravější, proto nám ta přesilovka vlastně moc nevyšla. Bod ale bereme. Hrálo se slušně a férově,“ dodal Oldřich Beránek.

Na derby se hodně těšil Karel Kapoun, předseda TJ Doksy. Jenže… „Těšil jsem se na tohle derby dva roky, jenže v sobotu jsem měl vysokou horečku, takže jsem ležel doma,“ potvrdil Kapoun Deníku.

„S derby nejsem spokojený. Něco jsme si řekli v kabině, ale bohužel jsme nehráli to, co jsme chtěli,“ řekl Michal Vaňátko, trenér Doks.

„Remíza byla zasloužená, hráli jsme přes půl hodiny v deseti. Atmosféra byla skvělá, divákům patří velký dík,“ zdůraznil.

Dlouhodobě zraněný fotbalista převal roli trenéra na začátku sezony, kdy skončil kouč Jan Studenovský. Doksy se od té doby zvedly ze dna tabulky a jsou aktuálně v jejím středu.

„Jsem spokojený, ale vždy je co zlepšovat. Stále dáváme ten tým vlastně dohromady, zapojilo se hodně mladých kluků. Já ani nevím, zda s vrátím k aktivnímu fotbalu. Už dva roky trénuji malé děti, baví mě to. Měl to být jenom záskok, ale zatím se to vyvíjí docela dobře,“ dodal Michal Vaňátko.