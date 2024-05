„Zvládli jsme těžké utkání, které se hrálo za slunečného počasí ve velkém tempu, střelecky se prosadili naši sváteční střelci, Lukáš Valta hned třikrát a Honza Lupšák. Dalším hráčům se dobře chytajícího soupeřova brankáře překonat nepovedlo. Chválím kluky za pěknou kombinační hru, i celkový výsledek utkání,“ shrnul vše Tomáš Kucr, kouč Arsenalu B.

Po zápase byl odvolán trenér Kamenice Bohuslav Najman. Důvod? Špatné výsledky a špatná předvedená hra.

Na čtvrté místo se vyšplhaly Doksy, které nejprve v dohrávce udolaly 2:1 Rovensko, následně, díky pěti trefám Martina Kněžoura, zvítězily na hřišti posledního Nového Města pod Smrkem 8:4. „Hráli jsme hodně kombinačně, rychle se posouvali a byli lepší. Během půl hodiny jsme dali tři góly. Divák si musel užít, hrál se uvolněný a férový fotbal,“ nechal se slyšet Michal Vaňátko, trenér Doks.

Od třetího do třináctého místa je pak tabulka nesmírně našlapaná. Bodový rozdíl mezi těmito příčky? Osm bodů! Dvě porážky v řadě zapsaly Staré Splavy. Obě byly těsně a tak trochu nešťastné. O víkendu doma s českolipskou Lokomotivou 2:3, v dohrávce pak s Novou Vsí 0:1.

„S Lokomotivou to byl z obou stran velmi dobrý fotbal, divím se, že je ve spodních patrech tabulky. Bohužel doplácíme na to, že nejsme tak produktivní v koncovce. V obou zápasech jsme měli hromadu šancí, máme optickou převahu, ale nemáme ani bod. Tabulka je vyrovnaná, není to žádná legrace. Teď jedeme do Cvikova a pak nás čeká derby s Doksy. Musíme zlepšit střeleckou potenci. Jsem optimista a věřím, že se to zlepší,“ nechal se slyšet Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

Lokomotiva naopak v poslední době body sbírá. „Tentokráte jsme vstoupili do zápasu, který byl na obou stranách bohatý na šance, velmi dobře. Vedli jsme 2:0 a chtěli to udržet. Domácí ale do poločasu vyrovnaly. Musím uznat, že po změně stran měli domácí více šancí. My jsme vytěžili z minima maximum a dali ten vítězný gól. Body jsou důležité, ale je jasné, že je musíme sbírat dál,“ má jasno Viktor Česenek, kapitán českolipské Lokotky.

Mimoň má první jarní bod. Jak moc pomohl předzápasový výšlap do hor?

Čtvrtou výhru v řadě zapsal Cvikov, který vyhrál 3:1 v Osečné a má stejně bodů, jako Lokotka. „Zasloužené vítězství, musím pochválit opět celý tým. Jen mě opět mrzí, že jsme další šance zahodili, utkání by mohlo být klidnější. Taky mě mrzí, že nemohu dát více prostoru klukům z lavičky. Ale jinak jsme rádi, že se nám teď takhle daří,“ usmál se Miroslav Novotný, trenér Cvikova.

Na předposlední místo spadla Lindava. Nováček doma uhrál proti Hrádku B bod za remízu 2:2, na jaře se výsledkově trápí.

„Je to pro nás obrovská ztráta. Vedli jsme 2:0, ale Hrádek během minuty vyrovnal. Kvůli individuálním chybám z naší strany. Opticky jsme byli lepší, ale prostě nás sráží neproměňování šancí. Ta tabulka je až šíleně vyrovnaná. Ta naše pozice samozřejmě není dobrá, otázkou je, kolik týmů bude postupovat. Pokud nepočítám zápas s Arsenalem B, který bude nesmírně těžký, tak přijdou duely, ve kterých můžeme bodovat. Ještě je hodně zápasů,“ uvedl Lukáš Havlas, kouč Lindavy.