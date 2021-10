Skalice dala základ své výhře v prvním dějství, které vyhrála 3:1. „Rychle jsme prohrávali, ale reakce byla rychlá. Podle mě jsme měli dát v první půli další dvě branky a bylo rozhodnuto. Šance na to byly. Myslím si, že to byl pro Nový Bor ještě milosrdný výsledek,“ přiznal Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Hosté nehráli vůbec špatně, v útoku hrál prim dobře naladěný Stromecký. „Nebyli jsme horším týmem. Mrzí mě druhý gól, musím se podívat na videu, možná tam byl faul na našeho brankáře. Snažili jsme se hrát na brejky,“ připomněl Jan Broschinský, kouč Nového Boru.

Po změně stran se role na hřišti obrátily. Hosté se vybičovali ke statečnému výkonu, snížili, vyrovnávací trefu ale nepřidali. Klíčovou roli sehrál hostující Třešňák. „Kopali jsme dvě penalty. Tu první Míša nedal, na hřišti byla díra. Podklouzl a snad o pět metrů přestřelil. Klobouk dolů, že šel i na druhou penaltu. Tu dal s přehledem. Obě penalty zařídil Stromecký, který odehrál výborné utkání,“ pokýval hlavou Broschinský.

Tři body přesto zůstaly ve Skalici, která vyhrála čtvrté utkání v řadě. Její trenér nebyl úplně spokojený. „Tři body z derby jsou dobré. Musím smeknout před výkonem Boru. Hlavně ve druhém poločase hrál opravdu dobře. My si to ale sami komplikujeme, zase jsme hořeli na šancích. Třeba Filip Stejskal. Hraje dobře, aktivně, ale v koncovce je to Janek. Zbytečně jsme hosty dostali do zápasu. Přišlo pět stovek lidí, na některé hráče to asi dolehlo. Myslím si, že utkání se muselo divákům líbit. Pro lidi to byl zajímavý zápas, já bych byl radši víc v klidu. Naštěstí jsme výhru udrželi,“ dodal Baťka s úsměvem.

Nový Bor byl logicky zklamanějším celkem. „Škoda, pro nás možná krutá porážka. Podle mě jsme si tady bod zasloužili. Ve druhém poločase jsem musel střídat dva hráče kvůli zranění. Nezbývá, než pogratuloval kamarádovi Zdendovi Baťkovi k vítězství. Derby mělo parádní kulisu. Jedeme dál, čekají nás další zápasy, ve kterých bychom mohli bodovat,“ dodal Broschinský.

SK Skalice u České Lípy - FC Nový Bor 3:2 (3:1)

Branky: 10. Stopa, 12. Demke, 40. Kopecký - 6. Stromecký, 68. Třešňák (PK). R: Blaschke. ŽK: 3:3, 480 diváků.

Skalice: Vosecký - Hauer, Kopecký, Valta, F. Stejskal (67. Frömmel), Kulha, Stopa (86. Touš), Kotek, Pečenka, A. Stejskal (67. Moravec), Demke (80. Lidmila)

Nový Bor: Svoboda - Džavik (62. Kubeš), Devátý, Havlík, Verner (46. Šimoník), Černý, Novák (90. Holubec), Konečný, Broschinský (50. Burian), Třešňák, Stromecký.

Zdroj: tvcom.cz