V Jablonném byla k vidění bitva druhé se čtvrtým týmem tabulky. Domácí zlomili hosty třemi góly ve druhém poločase a stále drží stříbrný stupínek. „První poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Byli jsme úplně bez pohybu a nasazení, přesto jsme šli ve 25. minutě do vedení po akci Lukáše Čermáka. Jenže hned za dvě minuty soupeř odpověděl a bylo srovnáno. Za dašlích pět minut šli hosté dokonce do vedení. Úroveň naší hry byla velice špatná, avšak ve 39. minutě se nám povedlo vyrovnat po výstavním gólu Kuby Kistyho,“ vrátil se zpět k fotbalovému okamžiku trenér Jablonného Aleš Kotek.

Poločasová přestávka přinesla bouři. „Museli jsme v kabině s druhým trenérem zvýšit hlas a připomenout klukům, že umí hrát i jiný fotbal. Možná i proto byla druhá půle kvalitativně úplně jiná,“ přiznal kouč.

Druhá půle už byla ze strany domácích opravdu vydařená. „Začali jsme běhat a napadat, což přineslo své ovoce. Už v 52. minutě se důrazně prosadil Filip Čermák a za další tři minuty David Řehák. Povedenou desetiminutovku završil opět Kuba Kisty, když nabídl další fotbalovou laskonku a míč krásně trefil také do druhé šibenice. Soupeř sice snížil v 73. minutě, ale druhý poločas jsme hráli opravdu dobře a vypracovali si ještě další tři velké šance a dvě nastřelené tyče,“ vypočítával Kotek.

V souboji se čtvrtou Kamenicí si Jablonné připsalo velice důležitou výhru. „Ze zápasu dvou poločasů jsme tak získali tři body. Zvláště za druhý poločas chci klukům poděkovat. Dokázali se herně zvednout a prosadili se i gólově,“ pochválil trenér své svěřence.

Trenér Kamenice ví, že se ze zápasu dalo vytěžit více. „První poločas to bylo vyrovnané. Vedli jsme po rohovém kopu 2:1, domácí srovnali chvilku před poločasem. Po změně stran jsem to musel přeskupit a vystřídat. Rozhodl asi gól na 2:3. My jsme to pak více otevřeli a domácí přidali další dvě branky. Čtvrt hodiny před koncem jsme dali na 3:5 a pak měli dvě velké šance. Prohráli jsme asi zaslouženě, Jablonné prostě dalo více branek,“ řekl Bohuslav Najman.

Nové Město p. S. - Lokomotiva Česká Lípa 3:6 (3:2)

Poslední Nové Město vedlo nad týmem, na které ztrácelo pět bodů, už 3:1. Hosté ovšem zabrali, do poločasu snížili. Po změně stran pak přidali další čtyři branky a brali důležitou výhru.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Bylo hrozné počasí. Pršelo, sněžilo a byla vlezlá zima, ale hřiště bylo dobré. Od začátku jsme byli lepší. V první půli jsme si vypracovali náskok 3:1, ale ještě do poločasu hosté snížily. My navíc neproměnili další dvě velké šance," začal s hodnocením Dušan Jalovičár, trenér Nového Města.

„O přestávce jsme si říkali, že musíme chytit začátek druhého poločasu, což se bohužel nepodařilo a hned ve 48. minutě soupeř srovnal. Následně jsme měli dvě obrovské příležitosti, ale ani jednu jsme opět nevyužili. Naopak Česká Lípa dala v 70. minutě čtvrtý gól a bylo po nás. To nás psychicky rozložilo. Myslím si, že záchrana je pasé. Hráči netrénují, jezdí jen na zápasy. Nevím, co si o tom mám myslet, sám jsem znechucený. Není morálka a soutěž horko těžko dojíždíme," dodal naštvaně.

„Do utkání jsme vstoupili dobře, pohlídali si začátek a šli brzy do vedení. Jenže pak přišel jev, který se nám občas stává. Prostě jsme se nechali uspokojit výsledkem a domácí nám dali tři góly. Důležité bylo, že jsme ještě do poločasu stihli snížit na 3:2. To nám dalo naději, že to ještě můžeme otočit," přiznal Viktor Česenek, kapitán Lokomotivy.

„Ve druhém poločase se nám to naštěstí povedlo. S příchodem sněhové vánice se paradoxně náš výkon hodně zvedl. Domácí jsme vlastně k ničemu nepustili, sami jsme dali čtyři góly a skóre otočili. Podle mě je to zasloužené vítězství," podotkl spokojeně.

Rovensko p. T. - Arsenal Česká Lípa B 1:3 (0:2)

Další výhru zapsal jasný lídr z České Lípy, který vyhrál na hřišti Rovenska 3:1. „Rovensko je kvalitní tým, který má zkušenosti s krajským přeborem. Navíc je to tým, který na domácí půdě body moc nerozdává. Na toto jsme ale byli připraveni a naší technickou a rychlou hrou jsme soupeře hned od začátku začali tlačit před jeho vlastní branku," řekl Tomáš Kucr, trenér Arsenalu B.

Jeho tým dokonce překonal metu 100 nastřílených branek v sezoně. „Byla za to vypsaná i odměna. Stou branku vstřelil po půl hodině hry Martin Bodi, kdy mu míč naservíroval Tadeáš Hanl přihrávkou na malé vápno. I přes bránícího soupeřova obránce se Martin dokázal dostat dříve k míči a brankař neměl šanci. Odvezli jsme si z Rovenska cenné tři body a kluky musím opět pochválit. Výborný zápas odehrál Maty Strůža a Páťa Krejčík," dodal Kucr.

Hrádek nad Nisou B - Doksy 2:1 (2:0)

Doksy, které mají k dobru dva odložené zápasy, prohrály v Hrádku nad Nisou kvůli špatné první půli, ve které dvakrát inkasovaly. Po změně stran sice snížil brzy z penalty Kočí, který tak odčinil vlastní gól z úvodního poločasu, další branky ale Doksy nepřidaly.

Lindava - Cvikov 1:2 (0:1)

Derby dvou sousedících týmů zaslouženě vyhrál Cvikov, který zapsal druhou výhru v řadě. Zůstává sice předposlední, ale odskočil poslednímu Novému Městu a drží kontakt s týmy, které jsou v tabulce před nimi. Lindava se naopak na jaře výsledkově trápí. O celém utkání jsme psali ZDE.