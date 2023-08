Generálka na ostrý start ve vyšší soutěži se jeho svěřencům nepovedla. Na půdě Malšovic, které hrají I.B třídu na Ústecku, prohrála Česká Lípa vysoko 1:6. „Nebyli jsme kompletní. Pořád probíhají dovolené, vypadá to, že ten kádr složíme těsně před startem sezony,“ pousmál se.

V Malšovicích se dokonce v brance objevil útočník Karel Kaňkovský, který přišel v letní pauze z Jestřebí. „V generálce se nám zranil brankář, takže tam musel Karel. Chytal dobře, ale zase nám chyběl v útoku,“ zakroutil hlavou.

Okres hlásí dalšího postupujícího. Čekali jsme na to, přiznal Kucr

Jak se vůbec změnil kádr Arsenalu B? „Ze Žibřidic se nám vrátil Martin Body, udržel jsem tady Matěje Kucra. Z Jestřebím jednáme o Vencovi Sedláčkovi a z Horní Policí o Hynkovi Kardovi. Takže bychom snad měli mít kvalitnější kádr,“ doufá Kucr.

Jeho tým by navíc mohli posílit i hráči třetiligového týmu, kteří nebudou v Áčku tak vytížení. „Ano, je tady určitá domluva. Pokud budou mít kluci, co budou sedět na lavičce, zájem, tak my budeme jedině rádi,“ zdůraznil.

Ambice jsou jasné a jednoduché. Záchrana. „Je to tak, hlavně se chceme zachránit. Čeká nás kvalitnější soutěž, než byl okresní přebor. Dohromady tam je sedm týmů z našeho okresu. Za to jsme rádi, nebudeme tolik dojíždět,“ dodal Tomáš Kucr.