Přes dvě stovky diváků vidělo tři branky v úvodních 24 minutách, ostře sledovanou bitvu okořenilo i osm žlutých karet.

Domácí nakopli branky Michala Kopeckého ve 12. a Dominika Stopa v 18. minutě. Hostující Petr Havel stihl za nedlouho jen snížit.

„Jsem spokojený se třemi body ale hlavně s předvedenou hrou. Podle mě jsme sehráli nejlepší podzimní utkání,“ usmíval se spokojený Zdeněk Baťka, kouč vítězné Skalice.

Ta potvrdila výbornou formu, svou vítěznou sérii natáhla na sedm utkání. „Měli jsme výborný vstup do utkání, když jsme dali dvě rychlé branky a navíc jsme hosty k ničemu nepouštěli. Škoda jen hloupé chyby v rozehrávce, kdy Turnov snížil,“ kroutil hlavou Baťka.

Po změně stran to byl na hřišti velký boj, další trefu dvě stovky diváků už nevidělo. „Po změně stran jsme měli v hlavě, že výhra je na dosah. Byli jsme maličko nervózní, oboustranně to byla taková bouchaná. My jsme dali regulérní gól, ale nebyl nám kvůli domnělému ofsajdu uznán. Výhru mohli pojistit krásnou střelou Dan Kliment, zaskvěl se ale turnovský brankář,“ poznamenal.

„Pro nás to bylo nešťastné utkání. Prvních dvacet jsme zaspali, byli nedůrazní a soupeř nás trestal. dal nám dva góly. Stihli jsme sice do poločasu vyrovnat, ve druhém, který jsme měli herně pod kontrolou, jsme si vytvořili šance, ale nevyužili je. Spokojený být nemůžu,“ řekl po druhé prohře v sezoně turnovský trenér Emil Šafář s tím, že od remízy jeho tým nebyl daleko: „A bod by nám v dané chvíli i stačil.“

Podle hostujícího kouče byl na utkání vidět punc kvality. „Určitě bylo znát, že se utkala dvě mužstva z čela tabulky. Mělo to úroveň i bojovnost. Skalice hrála ten svůj důrazný styl, bohužel jsme přišli o stopera, který má pohmoždená žebra a hrudník. Snad to nebude nic vážného.“

Situace v popředí tabulky se tak vyrovnala. „Zbytek sezony bude ještě zajímavý a určitě bude o co hrát,“ řekl Emil Šafář.

Skalice po nemastném úvodu nabrala dech, konec podzimní části chce dohrát vítězně. „Musím Turnov pochválit, přispěl ke kvalitě zápasu. Má výborný střed hřiště. Víte, já trénuji ve Skalici sedm let a letos bychom prostě chtěli krajský přebor vyhrát. Je to náš cíl. Ze začátku se nám nedařilo, ale bylo to dáno tím, že přišlo šest nových kluků. Tým si pomalu sedl na hřišti, parta je i v kabině. Kluci se setkávají i mimo fotbal, to je prostě hodně znát. Situace v tabulce je teď pro nás dobrá. Turnov je větší město, ale věřím, že na konci se budeme radovat my,“ dodal na závěr Zdeněk Baťka.

SK Skalice – FK Turnov 2:1 (2:1)

B: Kopecký, Stopa – P. Havel. R: Šmíd. ŽK: 5:3, 210 diváků.

Skalice: Vosecký – Hauer, Kulha, Moravec, Frömmel (75. F. Stejskal), Stopa (75. Kaňkovský), Lidmila, Kopecký, Valta, Pečenka (91. Touš), Kotek (86. Kliment).

Turnov: Kopal – Křeš, Provazník, P. Havel, Bělina, Beníšek, Lanfeld (64. Ježek), Š. Havel (64. Flesner), Petržilka, Jíra (53. Vencbauer), Beneš.

Zdroj: tvcom.cz