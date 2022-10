Utkání FK Košťálov – Libštát vs. Loko Česká Lípa se nehrálo, a tak má chrastavský Spartak v neúplné tabulce čtyřbodový náskok. V čele pořadí kanonýrů je s 14 góly jeho střelec Jakub Beneš.

Chrastava – Hejnice 10:2 (2:1)

Spartak se rozjel ve druhém poločase, kdy dal osm branek, o hattrick se postaral Michal Rozmajzl.

„Hejnice jsou nevyzpytatelný soupeř, ale soustředili jsme se sami na sebe a jsem rád, že jsme zápas zvládli velice dobře, protože natahovat vítěznou sérii není nikdy jednoduché a s přibývajícím časem je to těžší a těžší,“ řekl spokojený trenér lídra tabulky Michal Kolčava.

SK Žibřidice – SK Semily 8:0 (5:0)

Hattrickem pomohl k výhře domácí Pavel Bernát. Utkání sledovalo 150 diváků, což je rekord kola

„Spokojen jsem z vítězství, které nám takto vysoké hráči Semil usnadnili, protože nestíhali naše rychlé akce a po dvou zákrocích na Tomáše Jačeka a dvou vyloučených byli už v průběhu prvního poločasu v devíti. Pomohla nám také penalta. Už po prvním poločase bylo rozhodnuto, oni se ve druhém zatáhli, bránili a třebaže máme široké hřiště, tak jsme se tam nemohli dostat. Jsem rád, že jsme vyhráli alespoň 8:0 a vylepšili si skóre,“ řekl k utkání kouč žibřidického nováčka Jan Broschinský.

Zkušený trenér může být s dosavadním průběhem sezony spokojen. „Sedm kol jsme neprohráli, sedá si to a je to lepší a lepší. Trápí mě jen, že nejsme kompletní, protože by mě zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby čekalo na lavici dalších pět frajerů, kteří mají na základ. V plné sestavě nebudeme ani v dalším kole v České Lípě, přesto doufám, že dobrou formu opět potvrdíme,“ uvedl Jan Broschinský.

Rychnov – Krásná Studánka 4:2 (3:1)

Třetí výhru v sezoně vybojoval Rychnov, který doma přestřílel Krásnou Studánku 4:2. Domácí bojovali se sestavou, přesto tři body nepustili.

„Nutně jsme chtěli navázat na vydařené utkání v Doubí, ale tréninkový týden nevypadal vůbec dobře, kdy na marodce bylo momentálně přes sedm lidí. Do zápasu jsme tedy nastoupili pouze se 12 lidmi. Problémy s absencemi hlásil i soupeř. Celé utkání se odehrálo v dešti a nutno říct, že se trávník bude dlouho napravovat. Ve druhém poločase už bylo hřiště značně poničené a tak nešlo očekávat příliš kombinační fotbal. Soupeř hrozil ze standardních situací, jednu využil a snížili na 3:2. Klid nám přinesla chyba hostů, kdy Jindra zakončoval sám do odkryté branky. Věříme, že se nám uzdraví hráči a zkusíme udržet vítěznou vlnu,“ přeje si domácí asistent trenéra Ondřej Králíček

Bělá – Doubí 1:2 (0:0)

V souboji o střed tabulky se hrálo v Bělé na těžkém terénu. Lépe se s tím nakonec popasovalo Doubí.

„Hrálo se na nehratelném terénu, ubojovali jsme na něm vítězství. Hřiště bylo katastrofa, za týden hrajeme zase doma, jestli to takhle půjde dál, tak nevím, za chvíli z toho bude pole. Vedli jsme, pak soupeř vyrovnal a dvě minuty před koncem přidali druhý gól a od nás se nikdo na nic nezmohl. Bude potřeba dát hřiště dohromady. Pondělí, středa, pátek na něm budeme trénovat a o víkendu je zápas. Asi budeme chodit jen na umělku, aby se někteří aspoň trochu hejbali,“ řekl Milan Poličanský, vedoucí Bělé.

Bílý Kostel nad Nisou – TJ Sokol Rozstání 2:5 (1:1)

Domácím nepomohli ani dvě trefy Tomáše Studničky, Rozstání rozhodlo o své výhře ve druhém poločase, kdy se v úvodních deseti minutách střelecky prosadili Vojtěch Jarý ve 47., Jakub Dobrovolný ve 49. a Dominik Bolina (už podruhé v duelu) v 55. minutě. Po hodině hry přidal druhou trefu v zápase také už zmiňovaný Dobrovolný a Bílý Kostel stihl v závěru na svém hřišti konečné skóre už jen korigovat.

„Ten úvod druhé půle opravdu rozhodl, začaly jsme využívat šance. Pomohlo nám, že se hrálo na větší umělce, což se rozhodlo těsně před zápasem. Domácí snížili až na konci, kdy jsme prostřídali,“ řekl trenér vítězů Roman Passian.