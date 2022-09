„Bylo dobré, že jsme byli v plné síle, nikdo nechyběl a měl jsem šest kluků na střídání, kteří se i na hřiště postupně dostali. Dva kluci dali tři góly, což je také dobrý počin. Celý zápas jsme měli dost pod kontrolou, už do poločasu jsme si vypracovali uklidňující dvoubrankový náskok, který jsme po hezkých kombinačních akcí ve druhé půli navýšili. Soupeř se do zápasu moc nedostal,“ řekl spokojený hodkovický trenér David Novotný, jehož svěřenci navázali na předchozí kvalitní zápasy.

Kouč lídra tabulky jen doufá, že úspěšná série bude pokračovat. „S úvodem podzimní části musíme být logicky spokojení, projevuje se, že je nás dost a scházíme se v dostatečném počtu i na trénincích,“ připomněl Novotný.

Dobrou formu prokazuje rovněž liberecký Rapid, který je v tabulce třetí v brankově bohatém zápase porazil Tatran Jablonné v Podještědí 4:3.

Pěnčín zvládl šlágr, do čela jde ale Hrádek. Nový Bor se topí ve velké krizi

Vůbec poprvé řídil A mužstvo Rapidu. asistent trenéra Jan Kauška. „Vstup do utkání se nám povedl, dali jsme dva rychlé góly. Mohli jsme přidat ještě třetí branku, která by soupeře mohla úplně zlomit, ale bohužel se to nepovedlo. O pauze jsme si řekli, že do druhé půlky vstoupíme aktivně se zajištěnou obranou. Ale hned v úvodu druhé půle jsme si dali vlastní gól, který vrátil soupeře do utkání, ale i když byl závěr utkání docela nervózní, tak se nám povedlo až do konce udržet gólový odstup,“ popisuje Kauška. „Vedoucí mužstva neudržel nervy na uzdě a byl vyloučen, což se podepsalo i na průběhu utkání. Žlutých karet bylo dost, ale žádné zákeřné fauly,“ dodává Kauška.

„První poločas jsme opět totálně zaspali. To se v naší hře pořád opakuje, že začneme hrát až když už je většinou pozdě. Jediné, co platí, je zvýšit hlas v kabině, ale to děláme hrozně neradi,“ říká trenér Jablonného Jaromír Hetver. „Druhá polovina byla naopak hodně vyrovnaná. Bohužel ale vždycky, když se nám povedlo dát gól, tak soupeř zase o další odskočil. Jsem rád, že se nám konečně začalo dařit dávat góly, ale jinak se pořád ty chyby opakují. Snažíme se z nich poučit, ale jde nám to těžko,“ uvažuje Hetver.

V souboji dvou nováčku slavilo Jestřebí, které vyhrálo 3:2 v Jilemnici.

„Prohráli jsme dost smolně. Vedli jsme 1:0 nad favoritem celé soutěže. Za toho stavu se nám ale nepovedlo dát jasné šance a zase jsme doplatili na tu naší koncovku,“ zpytuje se trenér Aleš Skalický. „Všechno se nám zhroutilo v prvních minutách druhého poločasu. Nechali jsme si dát dvě rychlé branky a potom už se to špatně otáčí. Ale za bojovnost a přístup k zápasu nemůžu klukům nic vytknout. Vyzdvihl bych hlavně výkon záložníků Šimona Kubiny a Filipa Hakla, ale i další si sáhli doopravdy na svoje maximum a do poslední minuty jsme se rvali o dobrý výsledek. Tak má hrát správné mužstvo z hor. Do Jilemnice si nebudou ostatní jezdit pro body a když, tak až po nějakém výkonu,“ říká Skalický.

„Pro nás to byla šťastná výhra, chyběla nám řada hráčů. Domácí nehráli vůbec špatně, trochu nás překvapili. Jsme sice na druhém místě, ale do dalšího zápasu máme další absence. Uvidíme, jak to bude,“ hlesl Pavel Kolář, vedoucí Jestřebí.

Po třech výhrách se zpátky na zem vrátila Dubnice. Na domácí půdě podlehla Kamenici 1:4.

„Je to pro nás malá facka. Přitom první poločas byl z naší strany velmi dobrý. Vedli jsme a měli i další šance. Na konci první půle ale hosté vyrovnali, Kisty to trefil neskutečně,“ kroutil hlavou Radim Věchet, hrající kouč Dubnice.

Fotbalisté Lokomotivy nehráli kvůli covidu. Jak to s nimi bude dál?

Po změně stran přišla blesková pětiminutovka hostů. „Strašné, dostali jsme tři branky a bylo po zápase. Bylo to po našich chybách, těžko se to pak honí. Pro nás je I.B třída strop, týmy z vrchu tabulky můžeme porazit dvakrát z deseti případů. Teď ale hostíme Cvikov a béčko Skalice. Tady prostě chceme šest bodů,“ dodal Věchet.

Kamenice vyhrála podruhé v sezoně a je sedmá. „První půle byla nahoru, dolů. Pomohl nám Kuba Kisty a jeho nádherný gól. O výsledku rozhodl náš nástup do druhé půle a tři vstřelené branky. Domácí to otevřeli, mohli jsme přidat další góly. Musím celý tým pochválit za bojovnost. Pomohla nám posila, Patrik Bednář, který zapadl do obrany a bylo to znát. Snad v tom budeme pokračovat,“ pousmál se Bohuslav Najman, kouč Kamenice.