„Bylo to o soubojích, protože hřiště nebylo po dešti v ideální formě, časem byl terén horší a horší, hodně rozbahněný. S fotbalem to nemělo moc společného, míče jsme spíše nakopávali, byl to boj. Jsem rád, že jsme šlágr kola před pěknou návštěvou, a vlastně o šest bodů, zvládli,“ řekl hodkovický trenér David Novotný.

Utkání se hrálo v dobré atmosféře, diváci se dostali do varu hned od začátku. „My jsme se ve 4. minutě ujali po penaltě do vedení, ve druhé půli to bylo spíše od vápna k vápnu. Oba týmy měly dvě pološance, hosté možná byli malinko lepší a vyrovnali.“

Rozhodl tak až závěr. Osm minut před koncem byl vyloučen hostující Daniel Kýček po faulu zezadu v souboji o míč. „Náš útočník tam byl dříve a soupeř ho nechtěně podkopl, za mě ale jasná červená. My jsme přesilovku tři minuty před koncem využili, trefili jsme odražený balon a dali gól. Jsem rád, že jsme to ubojovali, protože to nebylo jednoduché utkání a fanoušky jsme potěšili. Navíc jsme si na čele tabulky udělali trochu náskok. Teď jedeme do Doks, doufám, že tam bude dobré hřiště a trošku si zahrajeme fotbal,“ uvedl Novotný.

„Byl to docela vyrovnaný zápas, celkově měli domácí více šancí. Po změně stran jsme nepohlídali odražený míč a domácí rozhodli. Měli jsme na bod, chyběli tři minuty,“ smutnil Pavel Kolář, vedoucí Jestřebí.

FOTO: Lokotka nováčka nezaskočila. V Bělé se hodně zlobili na rozhodčí

Jeho kanonýr Daniel Kýček byl nakonec smutným hrdinou. V první půli nedal penaltu, v té druhé vyrovnal, ke konci utkání dostal za stavu 1:1 červenou kartu.

Třetí místo drží za vedoucím tandemem Rapid Liberec, který i díky hattricku Romana Gschwentnera porazil Cvikov 5:2. Rovněž v tomto utkání padla červená karta, když byl z týmu domácích vojáků v 79. minutě vyloučen Lukáš Vávra. „Měli jsme hromadu šancí a už v prvním poločase jsme mohli vést 4:0, ale nedávali jsme šance, trefovali brankovou konstrukci. Do druhého poločasu jsme prostřídali dorostence, kteří hráli druhý den, ale zápas jsme si pohlídali a zaslouženě vyhráli,“ řekl ředitel libereckého klubu Václav Routa.

Rapid nasbíral už šest výher a v tabulce je tedy třetí. „Se sezonou jsme spokojení, podařilo se nám to tu dát dohromady, vrátili se kluci z Rynoltic a pozitivní je, že máme mladé kluky a dorostence, kteří naši hru dokáží rozhýbat,“ uvedl ředitel klubu Routa.

Na druhé místo mohly poskočit Ruprechtice, které ale na půdě nováčka z Jilemnice vyhořely, když prohrály vysoko 2:6.

„Od první minuty až do konce to bylo docela vyhecované. Nikdo nechtěl prohrát. Těsně před přestávkou se nechal úplně hloupě vyloučit kapitán hostí Viktora, který kopl do našeho hráče bez balónu. Tím dost ovlivnil průběh utkání,“ říká trenér Jilemnice Aleš Skalický. „Soupeř potom nastoupil do druhého poločasu sice v deseti, ale povedlo se mu rychle vyrovnat a vůbec nebylo znát, že hraje v menším počtu. Až do 66. minuty to bylo docela vyrovnané utkání. O výsledku ale rozhodl náš nejlepší hráč Filip Hakl, který dal během třinácti minut tři góly a bylo po zápase,“ jmenuje Aleš Skalický a dodává: „Výsledek je to sice hezký, ale soupeři nám s ním nedisciplinovaností zkušeného hráče výrazně pomohli.“

„Smutné, snad to příště bude lepší,“ stručně pravil Miloslav Cihlář, funkcionář Ruprechtic.

Do klidnějších vod tabulky se díky třetí podzimní výhře posunula rezerva Hrádku nad Nisou, která doma porazila nyní předposlední Vratislavice, jedinou branku dal pět minut před přestávkou Patrik Rob.

„Vzhledem k tomu, jak se nám poslední dobou nedařilo, tak jsou to zlaté body a vítězství je to největší pozitivum zápasu,“ uvedl vedoucí vítězného celku Tomáš Svoboda a k samotnému utkání dodal: „V úvodních dvaceti minutách jsme měli snad šest šancí, ale nakonec jsme dali jen jeden gól… Po prostřídání už jsme nebyli tak dominantní a v závěru se strachovali, aby hosté z nějaké náhodné akce nevyrovnali. Naštěstí zůstal stav 1:0.“

FOTO: Nový Bor ztratil derby i další hráče. Skalice bez trenéra vybojovala bod

Série výher skončila. Fotbalisté Kamenice na hřišti Jablonného výkonem zklamali, po změně stran dvakrát inkasovali a prohráli 0:2.

Aleš Kotek, hráč Jablonného, hodnotí výkon svého klubu jako nejlepší, který s týmem zažil.

„Od první minuty se plnily všechny věci, které jsme si řekli před zápasem v kabině. Soupeř se nedostal za celý zápas do žádné vyložené šance zásluhou celého týmu, který pracoval a dřel na sto procent. Na všech byla vidět chuť a touha ten zápas vyhrát a byla výborná atmosféra od našich, ale i hostujících fanoušků,“ říká Kotek. „O naši první branku se postaral v 73. minutě Petr Knolle. Po rozehrání přímého kopu se míč dostal ke Standovi Ptáčkovi, který našel krásnou ulicí Petra a ten parádní střelou z úhlu rozvlnil síť. Druhou branku vstřelil Marek Skrbek, který se v 84. minutě dostal do samostatného úniku, a rovněž on parádní střelou navýšil skóre na 2:0,“ vysvětluje detailně Kotek.

„Chyběl nám pohyb, nemohli jsme se dostat do tempa. Bylo tam hodně osobních soubojů. V první půli měl velkou šanci Tomáš Štummer, to bylo z naší strany vše. Po změně stran jsme po zbytečném faulu inkasovali po standardní situaci. Snažili jsme se s tím něco udělat, ale nebylo nám souzeno. Domácí ale vyhráli zaslouženě,“ uvedl Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

FOTO: 0:11! Už i Žandov poznal kvalitu Starých Splavů

V souboji dvou nováčků se po dlouhé době dočkalo vítězství Nové Město pod Smrkem, které doma porazili poslední Skalici B 8:3. V poločas přitom hosté ztráceli jediný gól, nakonec ale dostali další debakl a dohrávali bez dvou vyloučených hráčů.

„Konečně jsme po třech zápasech zabodovali. V tabulce poslední Skalice dlouho kladla odpor. Rychle jsme dali dva góly a soupeř dorovnal. Zvedli jsme náskok na 3:2 a zase to srovnali. Naštěstí se nám povedlo do poločasu zvýšit skóre na 4:3 a pátý gól v druhé polovině to definitivně zlomil. Ze Skalice přijelo jen jedenáct chlapů, neměli ani vedoucího, ani trenéra, vůbec nestřídali. Když už byli hodně frustrovaní, tak došlo k vyloučení dvou jejich hráčů za hrubou urážku rozhodčího. Jeden kluk se jim navíc zranil, takže dohrávali utkání v osmi lidech,“ popisuje průběh zápasu trenér Nového Města David Jalovičár. „Výhru jsme nutně potřebovali. I když je pravda, že v těch podmínkách jsem čekal větší gólový příděl,“ dodává Jalovičár.

„Nevím, co bych k tomu řekl. Musíme ten podzim nějak dohrát a pak si říct, co a jak. Bohužel nám moc nepomáhá A tým, v minulé sezoně nám jeho kluci pomáhali. Vím, že se jim teď nedaří, ale bez nich to prostě nejde. Nechci si stěžovat, ale musíme si v zimní přestávce prostě říct, jak dál,“ kroutil hlavou Jakub Gabriel, hrající trenér Skalice B.

Penalty hrály velkou roli v Dubnici, kam dorazily Doksy. Zatímco hosté pokutový kop nedali, hrající trenér domácích Radim Věchet z něj v 89. minutě rozhodl o těsné výhře 1:0.

„Za výhru jsme rádi, já sám měl několik šancí, ale brankář Doks chytal opravdu skvěle. Hosté naštěstí nedali penaltu, my ano. Posledních deset minut jsme to odbojovali. Celému týmu patří velký dík za zodpovědný výkon. Tak by to mělo vypadat,“ usmíval se Radim Věchet.

„Bylo to bojovné, na tom malém hřišti se fotbal moc hrát nedá. Bylo tam hodně osobních soubojů, zase jsme nebyli kompletní. Klíčové bylo, že jsme nedali penaltu. Rozhodčí se ještě radili, zda jí pro předčasné vyběhnutí brankáře neopakovat, ale už jsme další šanci nedostali,“ hodnotil utkání Karel Kapoun, vedoucí Doks.