Stoupat tabulkou a nemít problémy se záchranou. To jsou jarní přání v kabině českolipské Lokomotivy. „Chceme se hlavně zachránit,“ má jasno Viktor Česenek, kapitán aktuálně dvanáctého týmu tabulky.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Lokotka sehrála řadu přípravných zápasů, bojovala i v základní skupině krajského poháru (Arsenal B 3:6, Lindava 1:1, Doksy 3:1, Nový Bor 2:9). V generálce pak porazila Bukovany 8:1. „Měli jsme hrát s Českou Kamenicí, jenže ta nám to pak odřekla. Narychlo jsme sehnali Bukovany. V prvním poločase to byl velmi zajímavý zápas s řadou nepřesností. V tom druhém už se projevila naše větší kvalita,“ všiml si.

„Co se týče kádru, tak do Žandova odešel Petr Pavlovce a do Skalice zase Pepa Zeman. Ještě zkoušíme na poslední chvíli někoho přivést, jinak je ten tým vlastně stejný,“ podotkl Česenek.

Českolipští si v zimě střihli dokonce soustředění v Roudnici nad Labem. „Co se týče docházky, tak to bylo hodně ovlivněné práci. Ale doplnili to dorostenci, takže to bylo slušné,“ dodal na závěr.