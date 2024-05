„Začali jsme ale naprosto strašidelně,“ zakroutil hlavou Marek Steinfest, trenér Mimoně. Sotva si diváci došli pro pivo a klobásu, tak Bílý Kostel vedl 2:0. Během prvních osmi minut. „Pak jsme to trochu srovnali a do poločasu kluci dokázali vyrovnat. Penaltu proměnil Patrik Matušek, pak se krásně z přímého kopu ze strany vápna trefil Libor Tandera,“ pokračoval Steinfest.

Zdroj: se svolením Horsta Siegla

Po změně stran to byla vyrovnaná bitva, oba celky se hnaly za vítězným gólem. Do vedení šli ale opět domácí. „Domácí hráč šel sám na Máru Michálka. Ten sice vyběhl, ale byl obstřelen. Já jsem očima tlačil míč na tyč, bohužel zapadl do branky,“ zakroutil hlavou.

Mimoň to ale nevzdala a ukázala, že je mentálně silnější, než na začátku jarní části. Vyrovnat se jí podařilo v 84. minutě, na svědomí to měl Tomáš Feher (ročník 1978), nejzkušenější hráč hostů. „V závěru jsme všechno vsadili na jednu kartu, do vápna jsme poslali i Tomáše a ten se nám odvděčil gólem. Bod asi musíme brát, Bílý Kostel je těžký soupeř. Zajímavé je, že na podzim jsme s nimi hráli doma také 3:3,“ poznamenal Steinfest.

Jeho tým je v tabulce stále předposlední. Bodové rozdíly? Na dvanácté Žibřidice ztráta pěti bodů, na poslední Krásnou Studánku náskok tří bodíků. „Samozřejmě máme lepší náladu, tři kola jsme neprohráli. Budeme bojovat dál, věřím, že nějaké body ještě sebereme. Uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal na závěr.

Bílý Kostel naopak zuby nehty drží bronzový stupínek. „Začali jsme ve velkém stylu a rychle se ujali dvoubrankového vedení. Bohužel o chvíli později soupeř snížil z penalty. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo a kluci hráli takový otevřený fotbal. Z toho vznikl průnik do našeho vápna, střet s obráncem a nařízení pokutového kopu. Druhý gól Mimoně byl podobný. Soupeř utekl po pravé straně, byl faulován těsně za hranicí velkého vápna a z následného přímého kopu srovnal. Do přestávky už se nic zásadního nestalo a poločas tak skončil 2:2," okomentoval první poločas Roman Janáček, předseda Bílého Kostela.

„Ve druhé půli jsme měli opticky navrch, ale Mimoň stále hrozila z rychlých protiútoků. V 64. minutě se nám podařilo dostat opět do vedení po úniku za obranu, který zakončil Gazquez. Bohužel na konci utkání jsme neuhlídali hráče, kdy soupeř vrhl všechny síly do útoku, a po centru ze strany inkasovali. Remíza nás samozřejmě mrzí. Je to na zamyšlení. Hrajeme poměrně solidní zápasy, ale se slabšími soupeři ztrácíme. Musíme se klukům podívat do hlavy. Na druhou stranu nám nějací hráči chyběli a v zápase se zranil David Lochman. To bylo znát. Hráli méně zkušení kluci a vyplynul z toho takový výsledek," dodal.