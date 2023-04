Po dvou porážkách, ve kterých fotbalisté Skalice u České Lípy, nedali ani branku, přišla náprava. Svěřenci kouče Baťky doma splnili povinnost, když zaslouženě porazila Rovensko pod Troskami 4:1.

Radost fotbalistů Skalice u České Lípy - ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Marek

Zápas se rozhodl v prvním poločase, kdy domácí zaznamenali během dvaceti minut tři branky a zlomili odpor staršího týmu hostů. „V prvním poločase naše předvedená hra splňovala to, co chceme hrát. Bylo tam konečně nasazení, soupeře jsme přehrávali a zaslouženě první poločas vyhráli,“ pochvaloval si Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

„Po změně stran kluci trochu polevili, byli tam ještě další šance, ale proměnili jsme pouze jednu. Splnili jsme povinnost, myslím si, že to pro nás bude vzpruha před těžkým zápasem v Pěnčíně,“ zdůraznil Baťka.

Ten si po minulé porážce v Lomnici stěžoval na přístup celého kádru. Kartáč ale nepřišel. „Kluci si to v úterý vyříkali na tréninku mezi sebou. Jsem rád, že to týmu není jedno, je vidět, že kabina funguje,“ dodal trenér, jehož tým drží v tabulce šesté místo.

Rovensko má opačné starosti. Na jaře prohrála i čtvrtý zápas, v tabulce je dvanáctá, na poslední Studenec má pouze tříbodový náskok.

„Skalice byla lepší, fotbalovější, pomohla si prvním gólem z rohu. My naopak potřebujeme zamezit tomu, abychom dostávali první gól. A to se nám zatím nedaří. Druhý gól jsme inkasovali po naší chybě, třetí po pěkné akci soupeře. Poločas byl 3:0 a už se jen dohrával. Ve středu máme dohrávku se Sedmihorkami. Ty jsou první, tam to na body pro nás moc nevypadá, to nevidím dobře. A v sobotu hrajeme se Železným Brodem. Už potřebujeme bojovat, tak snad se nám to doma podaří. Každý zápas začíná 0:0,“ má jasno Jaroslav Mencl, kouč Rovenska pod Troskami.