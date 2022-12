Jak byste zhodnotil podzim, začali jste dvěma remízami, prohráli jen v říjnu ve 12. kolem 1:3 v Lomnici nad Popelkou… Naše hodnocení podzimu nemůže být jiné, než že můžeme být nadmíru spokojení. Začali jsme remízami s mužstvy, které jsou na druhém a třetím místě, takže to asi nebylo překvapení. A prohra v Lomnici nás mrzí, i když nás v tomto utkání poškodil rozhodčí a utkání na blátě jsme si částečně také prohráli sami svým slabým výkonem do 30. minuty zápasu.

Máte nejlepší obranu ze všech, ve 14 zápasech jste inkasovali jen 16 branek. Chtěl jste hru na kvalitní defenzivě stavět?

Náš trenér Miroslav Jeník je bývalý obránce, takže základním pilířem naší hry je kvalitní defenziva.

S jakými ambicemi jste vlastně v Hrádku do sezony šli?

Tuto sezonu jsme chtěli skončit minimálně na stejné pozici jako vloni, tedy do čtvrtého místa, což pevně doufám splníme.

Máte tři body náskok na Sedmihorky, čtyři na Pěnčín, jaká je to pozice pro jaro?

Ještě je tam navíc Lomnice, která má zápas ve Studenci k dobru. Pozice to není úplně lehká. Máme tam na venkovních zápasech soupeře s menšími hřišti a navíc se každý na prvního nahecuje, takže žádný zápas nebude lehký.

Bude prvořadým cílem postup?

Postup jsme si jako cíl nikdy nedávali a i teď, kdyby jsme soutěž vyhráli, nevíme jestli do toho jít nebo ne. Můj osobní názor je, že pokud by si to hráči vykopali, měli by si soutěž zkusit. Ale zároveň to pro nás, pro vedení, bude znamenat množství práce s nutným doplněním kádru a sháněním finančních prostředků, z důvodu větší finanční náročnosti vyšší soutěže. Dalším úskalím postupu, by mohl být rychlý návrat do krajského přeboru s množstvím porážek, který by mužstvo mohlo poznamenat, tak jako se stalo v jiných mužstvech, kdy se pak tým úplně rozpadl a místo v krajském přeboru skončil i v 1. A třídě nebo i níž.

Jak byste celkově hodnotil úroveň krajského přeboru na Liberecku třeba v porovnání s lety minulými, kdo vás zaujal, zklamal, překvapil?

Po návratu do svého domovského Hrádku hraju liberecký krajský přebor šestým rokem. Kvalita je různá podle kvality soupeřů a hřišť na kterých se hraje. V klubech, kde jsou hráči placení, je samozřejmě kvalita vyšší, kdy za tyto týmy často hrají hráči, kteří si prošli vyššími soutěžemi. Takže každý rok byl v soutěži jeden až dva týmy, které soutěž převyšovaly. Zároveň však ale musím říct, že celkově jde podle mě kvalita dolů. Letos mě zaujal tým Sedmihorek, takticky se hodně zlepšil. Je po právu hodně vysoko.

Jaký máte plán a cíle či záměry na zimní přípravu?

Protože je u nás zimní příprava hodně dlouhá, tak nyní máme do 24. ledna individuální přípravu s tím, že si bez trenéra chodíme jednou až dvakrát v týdnu zahrát na dvě. Po 24. lednu máme v plánu tréninky třikrát v týdnu a přátelské zápasy s U19 FK Jablonec, FK Turnov(divize), SK Vilémov (divize), Krásná Studánka (Pohár LKFS) a další v jednání. Soustředění máme v průběhu února na „Ahojce“ v Hraběticích, kde půjde převážně od teambuilding, někdo půjde na běžky, někdo zaběhat, ale hlavním cílem je být nějaký čas pospolu. První mistrovské utkání nás čeká 25. března ve Stráži pod Ralskem.

Dojde v zimě ke změnám v kádru?

Odchody snad žádné a příchody jsou nějaké v jednání, ale žádné potvrzené jméno ještě nemáme a je dost možné, že do jara půjdeme se stejným kádrem.

Jak se vám líbí současné fotbalové prostředí v nižších soutěží v Libereckém kraji?

Musím říct, že se bohužel zvyšuje agresivita mezi soupeři a vytrácí se vzájemný respekt, ale úplně nejvíc je to vidět ve vztahu k rozhodčím, jak od hráčů, tak od fanoušků. Věřím, že drtivá většina rozhodčích v našem kraji nedělá fotbal pro peníze, ale stejně jako my fotbalisti, z lásky k němu Jestli se k nim budeme nadále takto chovat, tak nám ty zápasy za chvilku nebude mít kdo pískat, protože to nikdo nebude chtít dělat. Každý by si měl uvědomit, že stejně jako my děláme chyby na hřišti, tak i oni nejsou bezchybní. A pokud potencionální mladí rozhodčí vidí chování hráčů a fanoušků, tak nám ani nikdo nebude chtít začínat.

Co mládež, jak se vám daří?

Zde jsme velmi spokojení, v poslední sezoně jsme vyhráli krajský přebor Libereckého kraje staršího dorostu a letos jsme po podzimu bez ztráty bodu znovu na prvním místě, všem trenérům za jejich práci moc děkuji. Daleko důležitější je pro nás ale následné začleňování hráčů do B týmu a A týmu dospělých, které se nám poměrně daří. Dále musím ocenit výbornou spolupráci s mládežnickou akademií Slovanu Liberec, kde se v současnosti starají o další rozvoj o šesti našich hráčů. Děkuji také za spolupráci s krajským GTM Michalem Kolčavou a okresním GTM Mikulášem Borkovcem. Myslím, že jejich znalostí a možnosti nějaké spolupráce okolní kluby málo využívají, a to je velká škoda. A na závěr bych chtěl moc poděkovat vedení města v čele se starostou Pepou Horinkou, protože bez podpory a kvalitního zázemí bychom nebyli, tak kde nyní jsme.