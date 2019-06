Formu máte jako hrom!

Důležitý je pro mě fotbal, předvedená hra. Celkově můžeme být spokojení a i v Doksech se nám vedlo, měli jsme snad osm tutovek.

No i výhra 5:1 je u lídra a vítěze přeboru překvapivě vysoká…

Nechci soupeře hodnotit, možná byl unavený po středečním finále krajského poháru, který hrál se Skalicí u České Lípy, možná jsme ho zaskočili třemi góly v úvodní čtvrthodince. Možná myšlenkami zůstal o něco déle v kabině a to se na něm podepsalo.

Jsou Doksy zasloužený vítěz přeboru?

Myslím, že ano. Držely stabilní formu, vyhrávaly, mají nejvíc bodů. Jestli půjdou do divize, to záleží na nich, důležitá bude ekonomika.

Slušnou formu má i váš tým, jak jste ho vyladil?

Už v zimě jsem říkal, že se nám příprava povedla a kluci mají potenciál. Jasně, dělají chyby, proto nejsou ve Spartě nebo tady v Litoměřicku, ale kvalitu mají. V posledních zápasech hrají ve větším klidu, což se projevuje na koncovce, dáváme góly.

A teď vás čeká v posledním kole Skalice.

Máme jí co vracet.

Jak hodnotíte nadstavbu?

K tomu se nechci vyjadřovat. Když je rozdíl mezi prvním a šestým 15 bodů, tak jaký to má asi význam? To je fraška. Hrát krajský přebor ve dvanácti klubech, to je ostuda. Někdo by se nad tím měl zamyslet.