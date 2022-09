Čtyřikrát se do černého trefil Jiří Hřeben, který však své zásahy hodnotí velmi skromně. „Dal jsem sice čtyři góly, zásluhu na tom má celý tým. Nejhezčí gól byl ten druhý, kdy jsem si naběhl na pas od Michala Vaňátka. Do klubové kasy jsem ale ještě nic neplatil,“ prozradil rodilý fanoušek Sparty.

Vstup do sezony Hřeben nechce nijak přeceňovat. „Je pravda, že jsme do toho vstoupili dobře. Ale přijdou rozhodně těžší zápasy. Hned o víkendu nás čeká derby v Jestřebí, to bude pro nás pořádná prověrka. Úroveň naší soutěže je kvalitní,“ má jasno.

Do Doks přestoupil letos v létě. Důvod? „Doksy jsem si vybral kvůli tomu, protože tady kdysi hrál můj otec. Snažím se o to, abych našel svou starou formu. V Doksech se mi moc líbí. Máme super partu, zázemí je parádní a diváci jsou prostě boží,“ konstatoval.

Ve své kariéře už prošel několika kluby. „Už mám něco za sebou. Nejlepší to bylo určitě v Mimoně, kde jsem hrál naposledy. Na fotbale mě nejvíce baví dávat góly a taky fakt, že to je kolektivní hra,“ prozradil.

Jirka zavzpomínal také na jednu úsměvnou příhodu, která ho při fotbale potkala. „Jeli jsme na zápas a spoluhráči se rozbilo auto. Museli jsme narychlo shánět někoho, kdo by nás tam včas odvezl,“ pousmál se.

Hřeben je v Doksech spokojený. „Momentálně žádné fotbalové cíle nemám, nic jiného teď nehledám. Ale určitě bych se chtěl někdy vrátit zpátky do Mimoně,“ zdůraznil.

Na závěr prozradil něco ze svého soukromého života. „Kromě fotbalu mě baví také futsal. Živím se jako zaměstnanec ve firmě Mitop, jako výrobce textilie, která se dodává po celém světě,“ dodal na závěr.