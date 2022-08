Trenér domácích Ivo Jiříček: „Soupeř byl hodně dobrý. Prvních pětadvacet minut byli hosté lepší, techničtější, líp kombinovali. Hrálo se na naší polovině. My jsme brejky hrozili a to se nám povedlo v desáté minutě, Šafář provedl rychlou akci a Holovič zajistil pro domácí vedení. Hosté se pak prosadili ve 23. minutě, tečovanou střelou, kterou brankář nemohl chytit, vyrovnali na 1:1. Ve 28. jsme dali na 2:1, střelcem byl Houžvička. Ve druhém poločase jsme udělali změny v rozestavění, pokryli jsme jejich klíčové hráče a docílili jsme vyrovnání hry. Hosté už nebyli tak kvalitní, hrálo se ve středu pole. Taktickou hrou jsme si stále udržovali jednobrankové vedení a hosty jsme už do ničeho nepustili. Vylouženou šanci měli naopak Houžvička a Holovič, mohli v klidu rozhodnout. Ale to se nestalo, bojovalo se do posledních minut o tři body. Máme tři zápasy a devět bodů, fanoušci byli spokojení. Teď jedeme do Rychnova, tak uvidíme.“

Spartak Chrastava - Rychnov 3:1 (2:0)

Za hosty trenér Ondra Králíček: „Frédéric Ismael Ouoba již je oficiální posilou týmu a může hrát. V zápase s Chrastavou skóroval. Druhou pozitivní zprávou je změna hlavního trenéra, kdy do týmu přichází Miroslav Procházka, který uplynulou sezónu trénoval A tým Pěnčína. Jako asistent mu pomáhá Ondřej Králíček. Sobotní deštivé počasí se podepsalo do kvality travnaté plochy, nešlo tak očekávat příliš technický fotbal. Do hry aktivně vstoupili domácí, kteří měli převahu. Rychnovští se statečně bránili, bohužel, po nepovedeném odkopu jsme inkasovali branku. Do poločasu přidala Chrastava druhý gól. Ve druhém poločase se hra více vyrovnala a v 62. minutě si na rohový kop naskočil hlavou Ouoba a snížil na 2:1. V důrazném a fyzicky náročném druhém poločase sahal Rychnov po vyrovnání, ale v 82. minutě se trefil tečovanou střelou Šorsák a Chrastava tak potvrdila výhru v domacím utkání. Společně s trenérem hodnotíme toto utkání jako nejvíce povedené, odmakané. Věříme, že se nám podaří v příštích zápasech uspět.“

Krajskému přeboru už vládne tandem Stráž - Sedmihorky

Semily - Doubí 2:4 (1:3)

Za domácí hrající trenér Tomáš Mazánek: „Bohužel ani ve třetím mistrovském utkání jsme si na body nesáhli, a to jsme jim byli nejblíže. Srážejí nás individuální chyby, které soupeři nekompronisně trestají. V příštím zápase chceme navázat zejména na výkon ve druhém poločase a připsat si důležité body.

Jivan Bělá - Krásná Studánka 0:3 (0:0)

Za domácí Milan Poličanský: „ Výsledek neodpovídá hře na hřišti. Bylo to vyrovnané utkání. Hosté dali první gól krásnou střelou do šibenice, s tím gólman nemohl nic dělat. Druhý jsme dostali po chybě náhradního gólmana. Třetí jsme inkasovali až na konci. Hosté vyhráli se štěstím. Sedmdesát minut vyrovnané výkony, my jsme se moc do gólových šancí ale nedostávali. Za stavu 2:0 jsme dostali červenou. Všichni si chválili výkon Tondy Brože, který si zjednal na hřišti stoprocentní pořádek. Na konci zápasu oba týmy hrály dost ostře. Chyběli nám taky čtyři hráči. Příští týden jedeme do Vesce, tam to bude hodně těžké, Vesci se teď daří.“

TJ Loko Česká Lípa - TJ Sokol Rozstání 6:1 (2:1)

Petr Kabát, asistent trenéra Lokomotiva Česká Lípa: „Kromě závěru prvního a začátku druhého, jsme měli utkání pod kontrolou. Trochu jsme změnili taktiku a trochu změnili sestavu. Trochu jsme zpevnili obranu. Vedli jsme 2:0, to nác----m pomohlo a mohli hrát svou hru. Soupeř nebyl kompletní, také nám pomohlo jejich vyloučení. Pro nás je to opravdu důležitá výhra.“