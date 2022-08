Kamenice – Cvikov 1:1 (0:1) B: Jak. Serdel – Máslík:

Bohuslav Najman, trenér Kamenice: „V prvním poločase měl soupeř více ze hry, my se nemohli dostat do tempa. Navíc po nedorozumění stoperů Cvikov skóroval. Po změně stran jsme to trochu přeskupili, soupeře zatlačili a měli hodně šanci. Dali jsme pouze jeden gól, byla tam tyčka a břevno. Hosty podržel brankář, dva body jsme ztratili.“

Pavel Brenn, předseda Cvikova: „Hráli jsme na brejky, v první půli se domácí do ničeho nedostali. Po změně stran jsme začali odcházet fyzicky, soupeř nás tlačil. Byly tam emoce, konec jsme už zuby nehty se štěstím ubránili.“

Hrádek nad Nisou B – Jestřebí Provodín 3:2 (0:0) B: Čermák 2, Fikar – Podroužek, Kýček (PK).

Pavel Kolář, vedoucí Jestřebí: „Začali jsme svižně a měli dvě velké šance. Domácí ale hru vyrovnali a měli optickou převahu. Po změně stran jsme dvakrát inkasovali a vypadalo to, že je hotovo. Kluci navíc šlapali vodu. Přesto se nám podařilo vyrovnat. V poslední minutě, kdy jsme po zranění Jantače dohrávali v deseti, nám domácí dali třetí branku. Jestli bude hrát každý tak kvalitně, jako Hrádek, tak budeme za rok zpátky v okresním přeboru.“

Vratislavice nad Nisou – Skalice B 6:0 (5:0) B: Salaba 2, Korda, Šidák, Žabka, Komárek.

Jakub Gabriel, hrající vedoucí Skalice B: „Není moc co hodnotit, nebyli jsme rozehraní. Soupeři tam spadlo všechno, na co sáhl. Druhý poločas byl lepší, byly tam šance. Věřím, že další zápasy budou lepší.“

Jablonné v Podještědí – Doksy 2:2 (0:1) B: Čermák 2 – Švec 2.

Josef Herčík, trenér Doks: „Zaplať pánbůh, že to takhle dopadlo. Na to, že jsme v prvním poločase byli o tolik lepší a oni neměli nic. Měli jsme na to jim nasázet tři góly, jenže to samozřejmě dopadlo tak, že jsme měli desetiminutový výpadek, soupeři se začali mnohem lépe pohybovat po hřišti, dotáhli a skórovali na 2:1 a už jsme tahali za kratší konec. Byli bychom mnohem radši, kdyby sezóna začala až tak za dva týdny. Ale naštěstí máme docela dobrou morálku, takže se většinou sejdeme. A všichni ostatní jsou na tom stejně.“

Nové Město pod Smrkem – Dubnice 5:2 (1:0) B: Černý 3, Nevečeřal, Šindler – Kopecký, Rad. Věchet.

Radim Věchet, hrající trenér Dubnice: „První poločas jsme odehráli dobře, drželi jsme se naší taktiky, hráli jsme zodpovědně. Za stavu 0:0 jsme nedali obrovskou šanci, vzápětí šli domácí do vedení. Po změně stran přišla katastrofa, během šesti minut jsme dostali tři branky. Měli jsme hlavy dole. Sice jsme snížili, ale na obrat to nebylo. Domácí hráli nadšeně, mají kvalitu. Teď doma máme liberecký Rapid, musíme zabrat.“