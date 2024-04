„Těžko se mi to hodnotí, je to asi nejhorší výkon od té doby, co tady trénuji,“ smutně přiznal Marek Steinfest, trenér Mimoně.

Semily byly od začátku lepším týmem a do poločasu si vytvořily dvoubrankový náskok. „Domácí měli od začátku větší chuť vyhrát. Byli lepší v pohybu, my jsme prostě nestíhali. Vypadalo to, jako když nasypete do stroje písek. Byli jsme všude pozdě. To nás ještě podržel brankář Kolda,“ kroutil hlavou.

V kabině se sice hosté vyhecovali a chtěli s výsledkem něco udělat, ale opak byl pravdou. V 50. minutě zvýšil Tomáš Mazánek na 3:0 a bylo hotovo. „Chtěli jsem s tím ještě něco udělat, prostřídali jsme, ale třetí gól nás definitivně zlomil. Pak už jsme neměli sílu a vlastně čekali, až rozhodčí odpíská konec. Bohužel, tohle se nám vůbec nepovedlo,“ pokrčil Steinfest rameny.

Začátek jara je tak v Mimoni velmi bídný, situace v tabulce je špatná. Předposlední místo, poslední Krásná Studánka ztrácí dva body. „Vstup do jarní části se nám vůbec nepovedl, čekali jsme od toho víc. Uvidíme, co bude dál,“ dodal.

Naopak Semily se chvilku utápěly v zasloužené euforii. „Konečně se nám podařilo vyhrát před domácími fanoušky. Už je to dlouho, kdy se naposledy v Semilech po zápase tleskalo. Od začátku jsme si šli pro výhru. Největší zlepšení vidím ve hře na naší polovině hřiště. Bránili jsme zodpovědně a soupeř se nedostával do nebezpečných šancí. Zbytečně jsme nefaulovali, proto nepřišlo ani ohrožení ze vzduchu. V rozehrávce jsme až do posledních minut nedělali chyby, které nás už v téhle sezóně několikrát stály body. I hra na středu a vpředu byla oproti minulému týdnu lepší. V prvním poločase jsme sice odmítli nějaké šance, ale nakonec nás to mrzet nemusí, protože v jiných situacích jsme se zachovali mnohem klidněji a důrazněji. Děkuji všem divákům, kteří dorazili kluky podpořit a dnešnímu soupeři přeji hodně štěstí do zbytku sezóny,“ řekl zápasu trenér Semil Miroslav Hejduk.