/GALERIE/Úspěšně vstoupili fotbalisté Nového Boru do nového ročníku krajského přeboru Libereckého kraje.

Stromecký se snaží proniknout mezi Munzarem a Ráčkem. | Foto: Deník / Jan Prošek

Novoborští byli aktivnější od úvodu prvního zápasu sezony. Adam Dlouhý prošel po levé straně hřiště, přihrával do prostoru před brankou, kde byli jeho spoluhráči. Hosté ale akci zblokovali na rohový kop. Následně se do dobré střelecké pozice propracoval Michal Třešňák, jehož rána prolétla malý kousek nad brankou. Stejný hráč se dostal do šance i o něco později, jeho rána byla přesnější, ale gólman dokázal zasáhnout.