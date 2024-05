Tým z Českolipska naposledy nezvládl důležitý zápas proti nováčkovi z Košťálova. Soupeř přitom hrál od 71. minuty bez vyloučeného Šafáře, přesto vyhrál 2:0. „Byl to pro nás vlastně zápas jara. Soupeř byl oslabený, jenže my prostě nedáváme branky. Hodně se na to nadřeme. V 82. minutě dal Košťálov takový šťastný gól. My jsme měli hodně šancí, ale nic z toho nebylo. Proměněná penalta soupeře v nastavení byla třešničkou na našem zkaženém dortu,“ hořce se usmál Karel Knejzlík, trenér FK Stráž pod Ralskem.

Celému klubu hodně chybí branky kanonýra Radima Věcheta, který se zranil v utkání proti Rapidu Liberec, které Stráž vyhrála těsně 2:1. „Nemáme za něj alternativu. Šance máme, ale prostě je neproměníme. A to nám láme vaz. Já jsem Radima postavil v utkání proti Hrádku, ale tam si to zranění obnovil. Bavili jsme se spolu a říkal, že na poslední zápasy sezony by snad měl být připravený,“ prozradil.

Proti Stráži také mluví fakt, že má opravdu velmi mladý tým. „Jsme pořád hodně mladý tým, někteří kluci možná ani nevnímají, jak byl třeba zápas proti Košťálovu důležitý,“ připomněl.

Stráž je aktuálně třetí od konce, ovšem předposlední Nový Bor ztrácí pouhé dva body. Nejistota je o to větší, že nikdo zatím neví, kolik celků bude sestupovat. „Těžko říct, je tady hodně otazníku. Nikdo neví, zda by někdo chtěl postoupit do divize, navíc by se k nám měl z Ústeckého kraje přesunout Vilémov. Někde jsem zahlédl termínovou listinu na další sezonu a viděl jsem tam šestnáct týmů. Pak to ale zmizelo. Je jasné, že se musíme snažit skončit v tabulce co nejvýš,“ pokrčil rameny.

Vše se může zajímavě rozseknout v posledním kole, kdy Stráž 15. června hostí právě Nový Bor. „Na začátku jara jsem si říkal, že bych nechtěl, aby rozhodoval právě tenhle zápas. Všechno k tomu ale směřuje. Trochu se obávám, naše tréninková morálka teď není dobrá. Teď ale máme doma Frýdlant, kterému se na jaře také nedaří. Věřím, že zabereme a konečně zase vyhrajeme,“ dodal.