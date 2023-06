Poslední kolo zbývá do konce letošní sezony v krajské I.B třídy. V západní skupině byly v akci pouze čtyři celky z Českolipska, jelikož Kamenice logicky zápas proti odstoupivší Skalici B hrát nemohla.

Jan Studenovský, kouč týmu TJ Doksy. | Foto: Jiří Dozorec

Fotbalisté Jestřebí po čtyřech zápasech bez výhry konečně zabrali, když na půdě posledních Vratislavic vyhráli 5:1. „Po menší výsledkové krizi a hlavně špatném a odevzdaném výkonu proti Jablonnému jsme chtěli zase zabrat. A to se povedlo. Zápas to nebyl tak jednoznačný, ale přeci jen jsme byli lepší a mohli dát i více branek. Kluci bojovali a to je hlavní,“ řekl kouč Tomáš Žižka, který na dotaz, jestli Jestřebí bude hrát krajskou soutěž i další rok, jasně odpověděl: „To vůbec nevím, to musíte na šéfa klubu.“

Doksy, které na jaře předvádějí pod Janem Studenovským sympatické výkony, vybojovaly na hřišti rezervy Hrádku nad Nisou bod za remízu 1:1. Tím se ale připravily, aby se v posledním kole pokusily právě sedmý Hrádek B ještě předskočit. Takhle na něj ztrácí čtyři body. „Vyrovnané utkání, ovšem zbytečně vyhrocené. Začalo to na hřišti, k tomu se přidala domácí lavička a pak fanoušci. Tohle se mi vůbec nelíbilo, bylo to naprosto zbytečné. Končíme doma proti Vratislavicím. Rozhodně nechceme něco vypustit. Chodí k nám hodně diváků, takže budeme chtít vyhrát a udržet to osmé místo,“ zdůraznil Jan Studenovský, kouč Doks.

Dubnice půjde dobrovolně do okresu. Navíc přijde o klíčové hráče

Cvikov doma porazil o záchranu bojující Jilemnici 3:1, vyhrál potřetí v řadě a v tabulce poskočil na deváté místo. „Musím ale říct, že tady Jilemnice nehrála vůbec špatně. V první půli jsme byli lepší my, pak zase mírně soupeř. V poločase jsme ale dali tři branky, takže jsme si to pohlídali. Aktuálně jsme v pohodě, teď už se pomalu soustředíme na další sezony, ve které to snad bude lepší,“ usmál se Miroslav Žák, vedoucí Cvikova.

Dubnice, která jde dobrovolně do okresního přeboru, proti vedoucímu Rapidu Liberec mohla jenom překvapit. Nestalo se, tým z Českolipska prohrál 0:6 a jenom potvrdil, že jaro už dohrává pouze silou vůle.