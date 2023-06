Fotbalisté Zahrádek u České Lípy míří za postupem do okresního přeboru. Dvě kola před…

Dlouho se ale šuškalo o tom, že Jestřebí po sezoně I.B třídu hrát nebude. To přiznal i šéf klubu Pavel Kolář, který v jarní části „opustil“ tým dospělých a věnoval se pouze mládeži.

Kolář se nejprve ohlédl za právě skončeným ročníkem. „Třetí místo je určitě super. Sice tam byly dva, tři ostudné výsledky, ale jinak to bylo velmi dobré,“ pokýval hlavou. Vzápětí ale přišla mírná kritika. „Bohužel, hodně nám klesla aktivita a chuť trénovat. Jak jsem je chválil v okresním přeboru a pak na podzim, tak teď to udělat nemůžu. V závěru sezony už někteří skoro netrénovali, takže jsem před posledním zápasem musel zajít do kabiny,“ přiznal Kolář.

V I.B třídě hráli prakticky o postup, ovšem teď je ve hře dobrovolný sešup zpět do okresních soutěžích na Českolipsku. „Teď ze mě nedostanete, co konkrétně budeme v další sezoně hrát. Usilovně na tom pracuji. Někteří hráči, kteří svým přístupem patřili k těm horším, jistě využijí volný přestup. Určitě odejde Ondra Vacek a Karel Kaňkovský. U Vacka se zlepšili pracovní podmínky, takže půjde za lepším. Kaňkovský zase zamíří za svým dvojčetem Mikysou. Ale oba se mnou celou dobu jednali slušně,“ pochválil jejich přístup. Nahlas se také mluví o tom, že by Jestřebí mohl opustit kanonýr Daniel Kýček.

V Jestřebí bude jasno po konci volného přestupního termínu. Ten končí 20. června. „Sekretář Poppr ví, že mu zavolám hned po konci těch přestupů. Minule se mi stalo, že jsem na poslední chvíli doladil přestup Demkeho a dalších hráčů. Takže teď opravdu ještě nevím, zda zůstaneme v I.B třídě, nebo půjdeme níž. Může se stát, že to bude dokonce okresní soutěž. S tím nemáme problém,“ dodal Pavel Kolář.