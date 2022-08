Nejbližšího soupeře má pro letošek Jilemnice v hodinu vzdálených Hodkovicích nad Mohelkou, ale čekají je i utkání v Novém Městě pod Smrkem, Jablonném v Podještědí nebo třeba v Kamenici. „Nejdřív jsem měl v plánu udělat anketu, aby se všichni hráči mohli k té nabídce vyjádřit. Urychleně, potřeboval jsem to vědět do druhého dne. Ale nakonec jsem o hodinu později napsal zprávu: ‚Vše vyřešeno. Budeme hrát B. třídu.‘ A nakonec jsou všichni rádi, že budeme hrát pořádnou soutěž," těší se Horáček.

Sestup jilemnického týmu do okresu byl pozvolný. Po reorganizaci soutěží před necelými dvaceti lety byla Jilemnice zařazena do skupiny Libereckého kraje. První rok si hráči vykopali dokonce krajský přebor, ale postupem času se propadali až do okresního přeboru, kde strávili poslední čtyři roky. Konečně se vrátit byl jasný cíl loňské sezóny. Jenže po nepovedené podzimní části už byly už naděje klubu pramalé, takže se rozhodli pomoct spřátelenému oddílu SK Jívan Bělá, kterému vypůjčili tři nejlepší hráče, kteří měli oddílu pomoct k postupu z A. třídy do kraje. Zatímco Bělá se paradoxně o soutěž výš neposunula, je to právě Jilemnice, kdo se může radovat.

Chloubou podkrkonošského města je nejenom krásné okolí a Zvědavá ulička, ale i práce se sportovní mládeží. Platí to nejen o sportech jako je lyžování, atletika, plavání, ale právě i o fotbalu. „Už od elévů máme u všech věkových kategorií A i B tým, jinak by to v tom počtu dětí nešlo. V současnosti máme osmnáct mládežnických trenérů. A pořád mi volají maminky dětí z okolních obcí, že by chtěly, aby jejich děti hrály v Jilemnici,“ popisuje Horáček.

Zajímavostí je zapojení klubu do Inter Academy italského týmu Inter Milán. Většinu roku tak má klub k dispozici italského trenéra, který přináší mezi jilemnické dobrovolné trenéry italské knowhow. „Pustil jsem se do toho pořádně zhruba před šesti lety, tehdy tu byla mládež na hrozné úrovni. Ale když jsme se tomu ještě s pár kamarády začali věnovat, tak se to začalo nabalovat. Samozřejmě to znamenalo, že jsem musel objíždět okolní vesnice a když jsem viděl, že mladí kluci nemají kde hrát, tak jsem jim nabídl, ať hrajou u nás. Za šest let už máme tolik vlastních odchovanců, že budeme brzy mít čistě jilemnický tým,“ vypráví Horáček.

Široká možnost sportovního vyžití pro děti zájem o fotbal příliš netříští. „My s ostatními sportovními kluby spolupracujeme. Nikomu neříkám, že nesmí lyžovat. Když chce někdo přes léto hrát fotbal a v zimě být na sněhu, tak mu nebráním,“ říká předseda oddílu.

Zázemí klubu je dobré. Co však chybí nejen v Jilemnici, ale i v širokém okolí, je umělá tráva „V celém okrese Semily jsou pouze dvě umělé plochy - v Turnově a v Lomnici nad Popelkou. Hodně to komplikuje zimní přípravu. Bojujeme o to, abychom někdy mohli na naší multifunkční ploše umělou trávu vybudovat. Jenže samozřejmě A i Z jsou finance. Žádáme v různých dotačních programech, ale zatím na to prostě nemáme peníze,“ krčí rameny Horáček. A zima občas komplikuje i mistrovské zápasy na domácí půdě. „Hlavně z kraje jarní sezóny se stává, že okolním klubům už kvetou na trávě pampelišky, ale jilemnické hřiště je ještě dvacet čísel pod sněhem. Ale nejsme v tomhle kraji jediní,“ popisuje Horáček.

Mužský tým byl v Jilemnici posledním, který nehrál krajskou soutěž. Všechny ostatní věkové kategorie mají své místo v kraji stabilní. „Náš cíl je pro letošek udržet se v B. třídě, protože pokud se nám to povede, tak bychom za rok byli přeřazeni do skupiny východ, kam polohou patříme spíš,“ uzavírá Vladimír Horáček.