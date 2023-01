Pane trenére, jak hodnotíte podzimní část, kterou jste zakončili na pátém místě?

Když jsem nad tím přemýšlel s odstupem času, ta musíme být spokojeni. Dokázali jsme proti týmům ze špičky sehrát dobré zápasy. Prohráli jsme vlastně jenom s Jestřebím a to dost nešťastně. V tomhle ohledu jsem spokojený. Je pravda, že by to mohlo být určitě lepší. Uvidíme, co se bude dít na jaře. My jsme převedli na podzim několik sérií.

Je pravda, že po sérii výher jste pak jenom remizovali s rezervou Hrádkou a prohráli v Jablonném…

S Hrádkem jsme doma měli jednoznačně vyhrát. V Jablonném to byl zápas blbec, tam se nám nedařilo. I kdybychom hráli do rána, tak bychom gól nedali. Takové zápasy jsou, s tím prostě nic neuděláme.

Mezi vámi a prvním Jestřebím je pouze čtyřbodový rozdíl. Myslíte si, že o prvenství bude bojovat právě prvních pět týmů?

Asi ano. O špičku bude hrát první pětka. Snad se tam udržíme. Nevím, jestli k nám ještě něco doskočí. Otázkou je, co se bude dít na jaře. Můžou proběhnout nějaké zajímavé změny v kádru, může se to pořadí zamíchat. Ale osobně si myslím, že další tým do toho nepromluví.

Co váš hráčský kádr? Bude se nějak měnit?

Máme rozjednanou posilu, co hrála v českolipském dorostu. Máme zájem ještě o jednoho hráče. To si nechám pro sebe, teď by to mohlo udělat zlou krev. Otazník je u Patrika Bednáře. Cvikov by ho chtěl zpátky, on by u nás chtěl pokračovat. Myslím si, že nikdo jiný by odejít neměl. Čekáme na návrat zraněných hráčů. Věřím, že v zimní přípravě bude náš kádr širší a kvalitnější.

No vidíte, příprava. Kdy vám odstartuje?

Budeme začínat 24. ledna. Nemá cenu začínat dříve, když nám soutěž startuje na konci března. Máme domluvené čtyři přátelské zápasy. Příprava bude probíhat v České Lípě.

Ta zimní pauza je hrozně dlouhá…

Je to dlouhé, to máte pravdu. Ale hráči jsou v pohybu. Někteří hrají sálovku. Rozhodně to není tak, že by v listopadu skončili. Mají své sportovní aktivity.

Vy od fotbalu odpočíváte?

Když jsem měl možnost, koukal jsem na mistrovství světa. To se mi líbilo. Jinak jsem ale od fotbalu odpočíval. Dělám to už hrozně dlouho, kolikrát si člověk řekne, že by měl skončit.

A budete tedy na jaře pokračovat v roli trenéra?

Ano, určitě budu.

Překvapila vás vůbec nějak tabulka I.B třídy?

Překvapilo mě Jestřebí. Věděl jsem, že budou hrát dobře, ale první místo je překvapením. Ke konci měli výpadky, ale jejich výsledky nejsou náhodné. Mají dobrý tým. Hodně mě překvapil Rapid Liberec, který má v kádru mladé kluky. Dělají to ale dobře.

Vy jste řekl, že trenéřinu děláte dlouho. Jak to vůbec v Kamenici funguje?

Ke konci jsme měli tři týdny výpadek, moc se toho netrénovalo. Paradoxně před zápasem s Rapidem se celý týden netrénovalo. A pak jsme jim nasázeli takových branek. Předseda Kuba Serdel dává všem vědět, kdy jsou zápasy a tréninky. Všichni to vědí dopředu. O tohle se starat nemusím. Rozhodně nejsem v roli, kdybych musel někoho shánět.



Bude se na jaře Kamenice pokoušet o postup do I.A třídy?

To je předčasné. Uvidíme v průběhu soutěže, jak se k tomu vyjádří lidi, kteří se fotbal v Kamenici podporují. Bude záležet hlavně na nich.