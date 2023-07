U trenérského kormidla zůstává v Kamenici kouč Bohuslav Najman. „Je to tak, ještě rok to zkusím,“ usmál se v rozhovoru pro Deník.

Pane trenére, jak zpětně hodnotíte poslední sezonu?

Když si to tak zpětně promítnu, tak bylo šesté místo naším stropem. Odehráli jsme to prostě tak, jak jsme to odehráli. Vždy to ale může být lepší. Na jaře nás hodně limitovala zranění, tenhle rok jsme s tím bojovali. Chtěli jsme být v tabulce někde nahoře, takže je to pro nás úspěch.

Začali jste už letní přípravu na nový ročník?

Ano, začali jsme první týden v červenci, trénujeme dvakrát týdně. Jsou dovolené, takže je docházka trochu horší. Sehrajeme pouze dva přátelské zápasy. Jeden bude v Bělé, další je v jednání. Soutěž začíná poměrně brzo, takže více zápasů není potřeba.

Máte v týmu nějaké nové tváře?

Máme tady vlastně tři nové hráče. Jeden z Dubnice, další z České Lípy, který rok nehrál, ale předtím tam hrál za dorost. Je to mladý hráč, tak uvidíme. Ještě se snažíme o jednoho fotbalistu, to je ještě v jednání.

Odešel někdo?

Sedláček odešel do Stráže, aniž by to někomu oznámil, takže jsme se to dozvěděli až zpětně. Kisty odešel do Jablonného, Burian skončil s kariérou, údajně ho v září čeká operace kotníku. Takže nám ze základu vypadli tři hráči.

Hráči, kteří byli v průběhu jara zranění, jsou v pořádku?

Ještě jeden hráč není úplně fit. Tři týdny zpátky jsme se bavili a říkal, že to stále není ono. Věřím, že do začátku soutěže bude v pořádku?

Západní skupina I.B třídy bude hodně okysličena, celkem na vás čeká sedm nových týmů. Bude podle vás soutěž kvalitnější?

Upřímně si myslím, že ano. Bavil jsem se předsedou Mimoně, která bude hrát I.A třídu a on mi říkal, že naše I.B třída bude snad silnější, než I.A třída. Také nás těší, že nám odpadne cestování, jelikož tady bude více týmů z Českolipska.

Rapid Liberec postoupil do krajského přeboru, ale do okresních soutěží šlo dobrovolně Jestřebí a Dubnice. Navíc z krajského přeboru k vám přišlo Rovensko pod Troskami. O čem to svědčí?

Je prostě problém s hráči. Mančafty stárnou, produkuje se málo mladých hráčů. Ti často ani nemají zájem přejít do dospělých, tak radši skončí.

Říká se, že konkrétně na Českolipsku chybí fotbalisté. Jak to vidíte?

Osobně si myslím, že kdysi více mladých hráčů produkoval českolipský Arsenal. Tehdy měl tři dorosty, mladí tehdy chodili do okolních týmů. Teď už to takové není a je to prostě zná.

Jaké ambice má Kamenice v další sezoně?

Rádi bychom hráli v horní polovině tabulky, ideálně v těch patrech, ve kterých jsme se pohybovali v minulé sezoně.