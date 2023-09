Velký podíl na tom má zkušený útočník Karel Kaňkovský, který v létě přišel do Arsenalu z Jestřebí. Jablonnému dal čtyři kusy, aktuálně má na kontě osm branek. „Snadný zápas to ale nebyl. Pomohly nám dva rychle góly. Soupeř pak měl tři šance. Jednou trefil tyčku, zbytek zlikvidoval Tonda Kadlec. Ve druhé půle pak Jablonné asi odpadlo fyzicky,“ zhodnotil Kaňkovský poslední úspěšné vystoupení Arsenalu B.

Osobní střelecký rekord to pro vousatého fotbalistu nebyl. Ten si vytvořil v minulé sezoně ještě v dresu Jestřebí. Tehdy dal Cvikovu sedm branek. Jak to bylo proti Jablonnému? „Všechny čtyři góly byly vlastně podobné. Byly po pěkných kombinacích. Jsem rád, že kluci nebyli sobečtí a nahráli mi. Jeden byl vlastně z penalty,“ zdůraznil. „Do týmového prasátka určitě něco dám, máme totiž přísného pokladníka,“ usmál se.

Kaňkovský si vytvořil střelecký rekord. Na hřišti mu chybí točené pivo

Béčko Arsenalu je v krajské soutěži nováčkem, takový skvělý start se rozhodně nečekal. „Bude záležet na tom, jak s námi bude spolupracovat třetiligový A tým. Když to bude fungovat jako dosud, tak to bude dobré a my budeme hrát o bednu,“ myslí si.

Soutěž se ale hodně obměnila, Českolipsko tam má hned sedm zástupců. „Hodně se to obměnilo, myslím si, že to bude kvalitnější. Je tam hodně okresních derby, které tu úroveň ještě navýší,“ poznamenal.

Kaňkovský je aktuálně na čele střelecké tabulky západní skupiny I.B třídy společně s Davidem Neumannem s Hodkovic. Oba dali už osm branek. „Občas na tabulku kouknu, ale už nejsem nejmladší. Za každý gól jsem rád. Ale je jedno, kdo ho dá, hlavní je, že se vyhraje,“ má jasno.

Z jakého důvodu vůbec 33letý útočník změnil v létě dres? „Chtěl jsem si tady ještě zahrát s Lukášem Mikysou, který už dlouho vyhrožuje, že pověsí kopačky na hřebík,“ vysvětlil.

Při chytání přišla nemilá příhoda. Díky ní se stal Kaňkovský útočníkem

A co říká Kaňkovský na to, že jeho bývalý tým z Jestřebí dobrovolně přešel do okresního přeboru. „Podle mě to je škoda. Mají kvalitní tým, který projede okresní přebor bez jediné prohry,“ pokýval hlavou.

Věk člověk nezastaví, to ví i ryšavý fotbalista. Má tedy ještě nějaké fotbalové cíle? „Jestli tady už zůstanu? Nevím, uvidíme. Třeba ještě přijde nějaká nabídka a budu o ní přemýšlet,“ zamyslel se.

Na závěr se ještě vrátíme k poslednímu rozhovoru, ve kterém si Karel Kaňkovský postěžoval, že mu v Jestřebí chybí na hřišti točené pivo. „Jo, to jsem si stěžoval. A pan Kolář si to vzal k srdci a točené pivo tam dal,“ uzavřel vše.