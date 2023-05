Nováček soutěže naposledy smetl Dubnici na jejím „specifickém“ hřišti 8:2. Polovinu branek obstaral kanonýr Daniel Kýček, který letos zaznamenal už 26 zásahů.

„Popravdě ani tabulku střelců nesleduji, jako dřív. Stejně mi to každý říká,“ mával rukou 31letý střelc.

Dane, v Dubnici jste vyhráli 8:2, takže pohodový zápas?

Podle výsledků rozhodně nemůžu říct, že to byl nějaký těžký zápas. Góly jsme dali hodně brzo a myslím si, že jsme po celé utkání diktovali tempo hry.

Fotbalisté Jestřebí přichází o šéfa. Nejdu daleko, říká Kolář. Střelec zůstává

Vy jste dal hned čtyři góly. Který byl podle vás nejhezčí?

Asi ten čtvrtý, kdy jsme tam s Vácou rozehráli standardku okolo vápna a já s tím došel až do brány.

Na jaře jste zatím stoprocentní, vypadá to, že tým je v pohodě, ne?

Je to tak, zatím jsme neprohráli. Odehráli jsme slušné zápasy s dobrými týmy. Myslím si, že to těžší na nás ale ještě čeká.

Překvapuje vás, že v roli nováčka bojujete o nejvyšší příčky?

Nepřekvapuje. Pár let jsem I.B třídu hrál, sám tedy vím, jakou má úroveň. Tady ale musím podotknout, že v Jestřebí máme výborný tým.

Jak na vás působí kvalita a úroveň I.B třídy?

Jak už jsem zmínil, pár let jsem tuhle soutěž hrál. Pro mě osobně je to soutěž o prvních čtyřech, pěti týmech.

V zimě prohlásil šéf klubu Pavel Kolář, že se nebude starat o A tým, ale bude se věnovat mládeži. Změnilo se něco?

Nezměnilo se vůbec nic. Prezident klubu Kolář má alespoň více času na sebe a na mládež, které se věnuje. U nás v áčku panuje pohoda.

Vy jste dosud dal 26 branek, v tabulce kanonýrů jste na druhém místě. Sledujete to?

Popravdě ani tolik ne. Dříve jsem to hledal po každém zápase, teď už mi to je vlastně jedno. Pravdou je, že mi to stejně každý řekne, takže to ani sledovat nemusím.

Trenér Arsenalu Janošík dostal padáka. Mám smíšené pocity, přiznal

Slyšel jsem, že Jestřebí uvažuje o tom, že by šlo po sezoně zpátky do okresního přeboru…

Těžko odpovědět. Já zase slyšel, že pokud to vyjde, tak se přihlásí I.A třída. Někdo zase povídá, že jenom okres. Myslím si, že tohle není otázka pro mě.

Hádám, že vaším aktuálním cílem je vyhrát I.B třídu, ne?

Samozřejmě, že chceme soutěž vyhrát. To je náš jasný cíl. Trenér Žižka s ničím jiným nepočítá. Jestli se to ale zvládne a co bude po sezoně, to se uvidí.

Na konci se ohlédneme za tuzemskou prvoligovou scénu. Co si myslíte o VARu?

Já českou ligu vůbec nesleduji, takový fotbal mě prostě nebaví. Když to pomůže týmu, kterému fandím, jsem samozřejmě rád. Ale pak je to zase naopak. Hodně tu hru kouskuje, to se asi nelíbí žádnému fotbalovému fanouškovi.