„Zimní pohár jsme uspořádali během ledna až března v rámci přípravy klubů na jaro. Vzhledem ke „koronavirové době“, jsme pro, aby kluby nezahálely a dále fotbalově fungovaly. Pokud to půjde a nebude žádný závažnější problém, co se týká nějakých vládních zákazů či opatření, jsme připraveni to dát dohromady,“ sdělil předseda okresního fotbalového svazu Karel Fischer.

Klíčové pro (ne)pořádání této dobrovolné fotbalové soutěže bude to, zda budou vládní omezení pro shromažďování osob pokračovat. Jak by mohla soutěž vypadat?

* svaz osloví e-mailem všechny kluby a nabídne jim hrát soutěž

* termín by byl od soboty 6. června do neděle 28. června 2020, konkrétnější dispozice kluby obdrží příští týden

* hrací dny soboty a neděle dle rozlosování, případně podle dohody klubů

* počítáme s kategorií starších žáků, možno i kluby s ml.žáky, a samozřejmě mužů

* utkání by se hrála na hracích plochách přihlášených klubů , doma a venku, jako v soutěži

* pokud by byl větší zájem, družstva by se rozdělila do skupin, při menším zájmu bychom ponechali jednu

* v případě, že budeme moci založit takovouto soutěž do IS FAČR, kluby by nehradily náklady na rozhodčí, ale jen vlastní náklady na odehrání jednotlivých utkání

* v případě, že bychom nemohli využít IS FAČR, rozhodčí bychom i tak hradili a to z vlastních prostředků