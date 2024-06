Těžký faul Šimona Kavana na Davida Volejníka, který rozhodčí nepotrestali žádnou kartou. | Video: TVcom/FK Stráž pod Ralskem

Jeho kádr byl hodně úzký, proto se dá čekat, že Stráž bude posilovat. „Jako každý rok u nás dochází k odchodům i příchodům, takže standardní přestupní období. Konkrétní zatím nebudu,“ stručně poznamenal.

Dle informací Deníku ale míří do Stráže Martin Větrovský, který naposledy kopal I.A třídu v Mimoni.

Knejzlík si poslední sezonu rozhodně neužíval, na lavičce Stráže ho ale uvidíme i v další sezoně. „Po takové sezóně jsem měl černé myšlenky a v současném kádru neviděl světlo na konci tunelu. Díky příslibu posílení kádru jsem se nakonec s vedením klubu domluvil, že ještě rok budu v roli trenéra pokračovat,“ prozradil Deníku.

„Přípravu začínáme 17. července, budeme trénovat v domácích podmínkách. Zatím máme domluvený jeden přátelský zápas proti rezervě Arsenalu. Další zápasy hledáme,“ konstatoval.

Na krajský přebor čekají v nové sezoně změny. Objeví se tam hned čtyři nové týmy, celkově se soutěž rozšíří na šestnáct klubů. „Pro mě to rozhodně není dobrá zpráva. Co je na tom dobrého? V Libereckém kraji je díky klimatickým podmínkám šestnáct týmů nesmysl. Musíme to ale respektovat,“ pokrčil rameny.

Už v této sezoně se řada zápasů musel překládat na umělé hrací povrchy, nebo se neodehrála vůbec. Týmy pak musely složitě hledat náhradní termíny. „ Dvě hrací kola na podzim a na jaře navíc znamená, že konec podzimu a začátek jara se kvůli počasí bude hrát s největší pravděpodobností v anonymním prostředí na pronajatých umělkách. O tom přece není amatérský fotbal,“ zdůraznil.

Na všechny účastníky navíc čeká vložené kolo uprostřed týdne. „Je to středa 11. září. Mám pocit, že jedeme do Frýdlantu. V pracovní den pojedeme 60 kilometrů, abychom od 17 hodin odehráli zápas. Už teď je mi jasné, že tam polovina týmu kvůli pracovním a školním povinnostem nepojede. A jestli náhodou třeba pojede Lomnice nebo Košťálov do Vilémova, či Šluknova, tak to je teprve v pracovní den výlet! Dle mého to ohrožuje regulérnost amatérské soutěže. Tohle přece nemůže vymyslet zdravý rozum,“ zlobí se.

Knejzlík na druhou oceňuje přínos dvou celků z Děčínska – Vilémova a Šluknova. „Od těchto týmů očekávám, i přes náš nesouhlas s jejich zařazením, zvětšení fotbalové kvality v přeboru,“ pravil.

Stráž pod Ralskem by chtěla zažít daleko klidnější sezonu. Otázkou je, co ukáže realita. „

Máme tradiční předsezónní cíle. Pokud možno hrát střed tabulky a vyhnout se sestupovým vodám. Letos to však bude obzvlášť těžké,“ dodal Karel Knejzlík.