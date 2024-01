Odchovanec fotbalu v Košťálově přitom do celku z Českolipska přišel právě před touto sezonu. Ukázalo se, že to pro Mimoň byla trefa do černého. „V Mimoni jsem spokojený a nikde jinde mě to neláká,“ přiznal v rozhovoru mladý fotbalista, který fandí ostravskému Baníku. Na podzim si párkrát zahrál i s kapitánkou páskou na rameni.

Míro, stal jste se nejlepším hráčem Mimoně za podzimní část. Udělalo vám to radost?

Udělalo a velkou. Popravdě jsem to moc nečekal, ale jsem za to vděčný.

Přezimujete na desátém místě tabulky. S tím asi nepanuje spokojenost, viďte?

Podle představ to určitě není, ztratili jsme spoustu bodů s týmy, se kterými se bodovat mělo. Určitě je co zlepšovat.

Vy jste v tu dobu v Mimoni nebyl, ale přece se zeptám. Bylo dobře, že v minulé sezoně hrál krajský přebor?

Za mě nebylo dobrým krokem jít do krajského přeboru z osmého místa I. A třídy. Na druhou stranu skvělá zkušenost, zvláště pro mladší hráče Mimoně.

Jak na vás působí trenér Marek Steinfest, který tým převzal přesně před rokem?

Pod Márovým vedením jsem pouze půl roku, ale za mě je to výborný trenér, který do toho dává fakt hodně. Až už se jedná o tréninky nebo přípravu na zápasy.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

Začínal jsem už v mladých letech ve své rodné vesnici Koštálov. Vychovali si mě tam od začátku až po chlapy. Kolem fotbalu se točí celá naše rodina, ale asi největší inspirací mi byl můj otec, který stále kope za košťálovský tým v krajském přeboru.

Do Mimoně jste přišel minulý rok v létě. Proč?

Před mým působením v Mimoni jsem byl v Brništi, kde se nám jaro moc nepovedlo a mě to prostě nenaplňovalo. Chtěl jsem si jít zahrát o něco vyšší třídu a do Mimoně mě lákali delší dobu. Navíc je tady skvělé zázemí a mladý tým.

Jaké cíle jsou v Mimoni do jarní části sezony?

Rozhodně bychom se chtěli posunout o pár příček směrem nahoru a ponaučit se z chyb, kvůli kterým jsme na podzim ztráceli body. Zimní příprava už nám začala, musíme do toho dát všechno.

Jste stále mladým fotbalistou. Máte nějaké konkrétní cíle?

Cíle vyloženě nějaké nemám. Chci hrát fotbal co nejdéle a chci se jím hlavně bavit.

Zdroj: Jiří Dozorec

Je nějaký fotbalový moment, který byste za svou krátkou kariéru vypíchl?

Pro mě to bude určitě to, že jsem se už v 15 letech přidal do košťálovského A týmu a začal s nimi přípravu. Pro mě to byl velký krok, jsem za něj rád. Hodně mi to dalo. V tu dobu jsme navíc hráli krajský přebor.

Není tajemstvím, že amatérský fotbal se potýká s velkými problémy. V jaké je podle vás kondici?

Podle mě je to v dnešní době špatné. Menší kluby nedokážou nakoupit hráče, protože není z čeho vybírat. Co bude za pět, deset let? To se uvidí…

Máte v plánu zakotvit v Mimoni na delší dobu?

Určitě! Já jsem zatím v Mimoni spokojený, jinam mě to neláká. Máme tu dobrou partu, hezké zázemí a vidím tady potenciál. Pár nabídek mi v zimním období přišlo, ale odmítl jsem.

Prozradíte čtenářům čím se živíte?

Podnikám v tesařství, takže krom fotbalu toho moc nedělám, není na to prostě čas.