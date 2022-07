„Chtěl jsem v Novém Boru za určitých podmínek zůstat. Bohužel nechci trénovat tým, který nemá velké ambice,“ přiznal zkušený kouč v rozhovoru pro Deník.

Pojďme k vašemu rozhodnutí. Proč odcházíte z Nového Boru?

Chtěl jsem za určitých podmínek zůstat. Nemůžu ale zůstat v týmu, který nemá velké ambice. Tady by přišlo dalších šest dorostenců, nevím, jak bych s nimi pracoval. Takže jsem rezignoval a odcházím trénovat do Žibřidic.

Když jsme se bavili těsně po konci sezony, měl jste chuť zůstat a měl jste vyhlédnuté posily. Hádám, že ani jeden vámi vytipovaný hráč nepřišel, ne?

Nevyšel nikdo. To mě mrzí. V Žibřidicích je to jiné. Řekl jsem, že chci toho a toho. A mám je. V Žibřidicích mám 18 lidí, kteří mohou hrát v základu. Jsou tady kluci, co mají divizní zkušenosti.

Pojďme ještě k poslední sezoně, kdy jste s Novým Borem skončil na osmém místě. Jaký to byl ročník?

Naštěstí jsme na podzim udělali docela dost bodů. Jaro nedopadlo nejlépe, měli jsme mraky zraněných, navíc výkony některých hráčů hodně kolísaly. Byl jsem nakonec rád, že sezona skončila. Je špatné, že klub, který má ambice, dohrává jaro se třemi dorostenci v sestavě. Jak jsem řekl, na podzim se bodově docela dařilo, takže jsme nebojovali o záchranu. Hodně mě mrzely debakly proti Železnému Brodu nebo v Turnově. S přístupu některých hráčů jsem byl zklamaný.

Ale třeba postupující Turnov jste doma porazili, hodně jste v derby zatápěli ambiciózní Skalici.

U většiny kluků je to o hlavě. Kolikrát jsme jeli ven, oni se podívají na lavičku, tam sedí pět dorostenců a oni si řeknou

stejně budeme hrát. Doma jsme hráli jinak, nedokážu si to vysvětlit. Je to asi na větší rozbor. Ale musí si to sami srovnat v hlavě.

Během sezony jste často chválil dva zkušeného hráče – vašeho syna a pak taky Petra Stromeckého.

Na podzim jsem chválil i mladé. Dorostenecký fotbal je hodně běhavý, do dospělého fotbalu dobře naskočili. Ale na jaře prostě uvadli. Navíc mraky z nich hráli, protože jiní hráči nebyli. Pak se těžko hledá motivace pro lepší výkony. Bróša a Stromi tým táhli. Bohužel se k nim další zkušení kluci nepřipojili. Pak se ti mladí nemají od koho učit.

Jaká je v současné době práce s mladými hráči?

Chlapský fotbal je prostě důraznější, než ten mládežnický. Je vidět, že mladší jsou v soubojích pomalejší. Kdo je pak v souboji první, většinou ten zápas vyhraje. Když si vezmu zápas proti Skalici, bylo to přesně o tom, že jsme byli v soubojích první a Skalici nepustili do hry. Kluky jsem potom pochválil, řada z nich se ale vnitřně uspokojila. Bohužel.

V Novém Boru jste trénoval skoro čtyři roky. Jaké to bylo období?

Sice neodcházím v dobrém rozpoložení, tak na Nový Bor nemohu zanevřít. Možná jsem mohl dělat něco líp, možná jsem měl více naslouchat a nebýt v ulitě. Trénoval jsem oba syny, byla tady dobrá parta. Ten odchod mě mrzí, něco se ale muselo stát. Po těch debaklech mě prostě bylo trapné chodit po Novém Boru a poslouchat, co jsme to zase převedli. Mě tohle prostě jedno nebylo.

Pojďme tedy k vašemu novému angažmá. Jak se těšíte? Zase budete trénovat syna…

Budu tam mít kluky, které jsem vedl kdysi ve Slovanu. Vypadá to dobře, je to jiné prostředí. Přípravu začínáme 11. července, stejně jako Nový Bor. Máme přáteláky proti Stráži pod Ralskem nebo proti děčínskému Junioru.

Jaké ambice budete mít v I.A třídě?

Když se podívám na hráčský kádr, tak mi hodně lidí řekne, že bychom měli hrát v tabulce nahoře. Budu skromnější a řeknu, že chci hrát do šestého místa. Na druhou stranu, jsme nováčkem. Bude záležet na tom, jak si kluci sednou. Byl bych rád, kdyby se tady I.A třída kopala i další roky a postupně se pracovalo na tom, aby se v budoucnu postoupilo do krajského přeboru.

Jak těžké bude srovnat nově příchozí hráče?

Jmenovitě tady je dobrý kádr, na mě je, abych tady udělal dobrou partu. Nechci, aby si tady kluci záviděli, že jeden hraje a druhý ne. Nechci, aby si někdo řekl – teď nehraju, tak se na to vykašlu a nebudu chodit. Ale právě tohle je špatná vlastnost mladých hráčů. Uvidíme.

Na závěr ještě dotaz k Novému Boru. Kdo vás nahradí?

Standa Kouři, který Nový Bor moc dobře zná. Přeji mu všechno nejlepší a doufám, že se mu bude s celým týmem dařit.