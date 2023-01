Pane trenére, přezimujete na desátém místě v tabulce. Jak hodnotíte první polovinu sezony?

Podzim nakonec hodnotím pozitivně. Po nepříliš povedeném začátku soutěže šly naše výkony nahoru a konec soutěže jsme zvládli. Posledních pět utkání bylo bez porážek. Špatný začátek přičítám krátké letní přípravě, kdy jsme se nestihli optimálně připravit. Samozřejmě tam byla vina zranění a také zbytečně vyloučených hráčů.

Vy jste k týmu přišel před sezonou, nahradil jste pana Broschinského. Jaká je vaše filozofie fotbalu? Musel jste tým nějak předělávat?

Mám snahu založit naší práci na trénovanosti. Na této úrovni je to jeden z rozhodujících faktorů. Talent bez píle a snahy neudělá z nikoho fotbalistu. Co se týká přebudování týmu, tak jsme posunuli do áčka sedm loňský dorostenců. Naše snaha je zabudovat je do kádru. Samozřejmě to chce čas a trpělivost, doufám že se mladíci prosadí co nejdříve.

Vy jste na podzim bojoval s častými absencemi. Kdo všechno vám chyběl a proč?

Nejvíce mě mrzí zbytečná vyloučení. Třešňák celkem šest utkání za dvojí vyloučení, Havlik dalších pět utkání. K tomu zranění Šimoníka v prvním kole na šest utkání, Džavík si zranil kotník a byl pět utkání mimo. A to ke ještě samostatnou kapitolou Broschinsky který hraje vlastně celý podzim se sebezapřením.

Jsou hráči, které byste pochválil? A je naopak někdo, kdo vás zklamal?

Nejsem chválící trenér a na této úrovni je stále co zlepšovat. Proto doufám, že budu moci chválit za tréninkovou docházku a snahu. Stále hráčům opakuji, že netrénují pro mě ale pro sebe.

Překvapila vás nějak tabulka po podzimní části?

Tabulka mě nepřekvapuje, dole i nahoře jsou týmy podle očekávání.

Co zimní příprava? Kdy začínáte?

Zimní přípravu začínáme koncem ledna a máme dva měsíce na přípravu. To je podle mě dostatečné. Hlavně ať se nám vyhýbají zranění a hráči do sebe dostanou fyzickou kondici, z které pak čerpají celý rok.

Co hráčský kádr? Budete se snažit ho nějak rozšířit? Jaké máte možnosti?

Pokud udržíme stávající kádr, tak nevidím důvod k velkým změnám. Ale samozřejmě, že nějaké změny se nevylučují. Borskou budoucnost vidím na vlastních hráčích a za zády máme dva dorosty, kde se jistě najdou další posily pro náš A tým.

Vy budete pokračovat v roli trenéra?

Ano.

Hádám, že na jaře chcete hlavně záchranu v soutěži, že?

Na jaře očekávám posun do klidného středu tabulky a hlavně lepší výkonu od všech hráčů.

Co vy a zimní pauza? Budete od fotbalu odpočívat? Pauza je extrémně dlouhá.

Krásně mi zimní přestávku vyplnilo mistrovství světa, hodně jsem si ho užil. Čtyři zápasy denně, prostě nádhera. Jinak ještě tenis, aby se člověk také trochu hýbal.

A co Vánoce a poslední den v roce?

V našem věku jsme to všechno trávili v tradičním duchu.