„Hokejisté už vzdali nižší soutěže. U nás je to jiné, pořád máme ještě dost času, abychom mohli dohrát alespoň polovinu ročníku. Otázkou je, kdy nám to situace dovolí,“ přiznal v rozhovoru pro Deník.

Jaká je aktuální situace ohledně startu krajských fotbalových soutěží?

Krajské a okresní svazy mají připravený systém, který počítá, že v půlce února by se začaly dohrávat podzimní zápasy. Pak by se na to navázaly jarní zápasy. Samozřejmě musíme reagovat na to, co nám povolí stát. Pandemická situace je taková, jaká je. Těžko říct, kam až se budeme moci posouvat. A jak moc to celou soutěž ovlivní. Vše je naplánované, ale nemůžeme jít proti státu.

Zdá se tedy velmi nepravděpodobné, že by se začalo v půlce února, ne?

To ano. Týmy také potřebují nějaký čas na přípravu, některé by třeba potřebovaly odehrát přátelské zápasy. Víme, jaká jsou opatření. Hráči se můžou připravovat individuálně, nic víc. Bude složité a hodně těžké po tak dlouhém čase všechno nastartovat. Bojím se, že nás čeká velké „úmrtí“ samotných sportovců. Najdou si jinou zábavu. Fotbal hráli, protože ho měli rádi a měli k němu nějaký vztah. Teď měli hodně volné času a museli si najít náhradu.

Už jste naznačil, že týmy by potřebovaly určitý čas na krátkou přípravu. Jenže stále se může sportovat venku a to pouze ve dvou osobách…

Máme nouzový stav, nesmíte na sportoviště, nemůžete se kolektivně připravovat. Těžká situace. Může se stát, že odpískáme podzimní dohrávky. Výsledky zůstanou a my navážeme rovnou prvním jarním kolem. Samozřejmě to nebude ono. Ale musíme najít způsob, jak na to navázat. Samozřejmě nesmíme překročit nějakou termínovou hranici, aby to mělo smysl.

Určitě vám ale záleží na tom, aby se soutěže dostaly alespoň do své poloviny.

Určitě. V soutěžních řádech je napsané, že pokud se odehraje alespoň polovina soutěžního ročníku, může se postupovat a sestupovat. Toho bychom chtěli minimálně dosáhnout.

Neobáváte se, že by se letošní ročník už vůbec nerozběhl?

Sám víte, že hokejisté už vzdali nižší soutěže. Ve fotbale zatím běží jenom první a druhá liga. Oproti hokeji máme trochu výhodu. Pořád máme časovou rezervu. Samozřejmě nevíme, co se bude okolo pandemie dít. Přijde třeba další vlna, opatření zůstanou… Sport a kultura je prostě na vedlejší koleji. Nám nezbývá, než se přizpůsobit státním nařízením.

Je podle vás reálné, aby se krajské fotbalové soutěže rozběhly pouze za podmínky pravidelného testování?

To si jde docela těžko představit. Stálo by to samozřejmě peníze. Tady nejsou profesionálové, fotbalisté v kraji nemůžou žít v bublině. Hlavní je, aby uživili rodinu. Takže za mě testování není řešení.

Máte informace z klubů, jak se jim za současné situace daří?

Mezi sebou se vidíme, něco slyšíme. Všechno to prostě spí. Samozřejmě jsou skupinky lidí, co si jdou zaběhat. Ale oficiálně prostě nemůžou trénovat. Navíc tu máme dobu „poberbrovskou“. Přijdou valné hromady, kde se bude volit nové vedení okresních a fotbalových svazů. Tohle bude pro naše fotbalové hnutí také těžké.

Disponuje svaz prostředky, jak pomoci klubům, které budou v určitých potížích?

V tomto ohledu máme velmi omezené prostředky. Svazy mají finance tak akorát na svou činnost. Jsou tady dotační tituly. Vše musíte vyhodnocovat, dokladovat, teprve potom přijdou peníze. Systém podpory sportu ze strany státu je takový, jaký je. Na tyhle záležitosti by byl potřeba balík peněz z vlastních zdrojů.

Samozřejmě se může stát, že některé kluby budou mít hlavně finanční trable. Souhlasíte?

Je to určitě velká otázka. Klubům jistě odpadne část sponzorských peněz. Sponzoři budou řešit vlastní problémy, natož aby dávali peníze do fotbalu. Sportovní kluby se tak budou obracet na obce, kraje, nebo na stát. Jsou tady různé dotační tituly a činnosti.

Amatérský fotbal leckde bojuje o přežití a hlavně o ty nejmenší. Může se současná situace odradit na odliv dětí z fotbalových klubů?

To je nejzákladnější věc. Je potřeba si uvědomit, že dlouhá přestávka sportovní nečinnosti mládeže, dá dětem jiné způsoby, jak využít volný čas. Hitem jsou virtuální soutěže a zápasy. Fotbal se hraje přes internet. Navíc se tam dají vydělat velké peníze. To je velký konkurent. Budeme mít opravdu co dělat, abychom děti přitáhli zpátky na sportoviště.

Co říkáte na aféru Milana Hniličky? Může to být v souvislosti podporou sportu problém?

Kdysi jsem taky byl v politice. Tohle by se prostě stávat nemělo. Politici by v sobě měli mít vnitřní pokoru a tohle si odpustit. Musí si uvědomit, proč jsou ve své pozici. Tohle se fakt nepovedlo. Myslím si, že pana Hniličku to mrzí. Ale tohle se prostě nedělá. Stát se rozhodl, že dá do podpory sportu velké peníze. Svým způsobem tenhle přehmat vše trochu pošramotil.