Hlavním důvodem je cestování a s tím spojené náklady. To si uvědomují ve Vilémově, který hraje krajský přebor, tak také ve Šluknově, který bojuje o postup z I.A třídy. „Když by nám ten přesun do Libereckého kraje vyšel, výrazně bychom ušetřili za cestování. Když jsme to počítali, tak by to bylo zhruba 45 tisíc za sezonu. Hráči by s tím rozhodně problém neměli,“ sdělil Deníku Libor Sklenář, manažer SK Stap-Tratec Vilémov.

Rozhodně by to nebyly první týmy z Děčínska, které by změnily fotbalový vzduch. Fotbalisté Starého Šachova a Velké Bukoviny sice patří pod okres Děčín, řadu let už ale hrají okresní soutěže na Českolipsku. Nejnižší soutěž, která patří pod OFS Ústí nad Labem, zase hraje Lokomotiva Děčín.

Mimo úsporu za pohonné hmoty by samozřejmě Vilémov ušetřil i čas. „Vemte si, že my musíme jezdit takové dálky, jako je třeba Kadaň. A když je tam výkop v sobotu 10.15, tak musíme vyjíždět v pět hodin ráno,“ zakroutil hlavou.

Oba fotbalové svazy o chystajícím přesunu ví. „Už jsem je oslovil, záleží to na nich. V Ústeckém kraji jsem oslovil sekretáře a předsedu. Pan Hrdlička nám bránit nebude. Teď je otázka, jestli nás přijmou na Liberecku, uvidíme,“ pokrčil rameny.

Vilémov celky, které hrají přebor v sousedním kraji, moc dobře zná. „Často se s nimi setkáváme v přípravě, takže víme, co čeho jdeme. Říká se, že liberecké fotbalové soutěže mají menší kvalitu. Ale když si vezmeme týmy jako Pěnčín, Velké Hamry, Hrádek nebo Skalici, tak to jsou opravdu hodně kvalitní mančafty. Kromě několika let v divizi, hrajeme ten přebor defacto proti těm samým týmům. Uvítali by to hráči, ale i diváci,“ zdůraznil Sklenář.

O přesun do jiného kraje by měl zájem i fotbalový klub ve Šluknově. Ostatně jeho mládežnické týmy už tam hrají. „Dával nám to vědět Libor Sklenář. My bychom zájem měli, ale jednání se svazy je čistě na něm. Důvody máme stejné, jako ve Vilémově – cestování. Pro diváky a hráče by to navíc byla rozhodně příjemná změna. V přípravě často hrajeme s Frýdlantem, který tam hraje krajský přebor. A vždy jsme prohráli. Rozhodně tam nechceme jít s tím, že to snad pro nás bude snadnější a my postoupíme,“ nechal se slyšet Ladislav Čurgali, asistent šluknovského trenéra Jana Plachého.

Není tajemstvím, že do Šluknova, Vilémova nebo Rumburka, se řadě týmům nechtělo moc jezdit. „Vemte si, že oni k nám jedou jednou za sezonu. Zatímco my máme teď dalekých výjezdu mnohem víc,“ pokračoval.

„Já si myslím, že na Liberecku musí hlasovat všechny kluby. Také je potřeba říct, že by to bylo snadnější, kdybychom s Vilémovem hráli stejnou soutěž. To znamená, náš postup do krajského přeboru, nebo sestup Vilémova do I.A třídy,“ doplnil Čurgali.

Zdroj: SK Šluknov

V jakém horizontu se tak můžeme dočkat případného stěhování mezi kraji. „No, já si myslím, že to bude až v přespříští sezoně, takže ročník 2025/2026. Pevně věřím, že nám to vyjde,“ doufá Libor Sklenář.

Ten si moc dobře uvědomuje, že současný amatérský fotbal nemá na růžích ustláno. A týká se to právě i Vilémova. „Upadají nám sponzoři, dokonce ti velcí. Utahují kohoutky, mají vlastní starosti. Obec náš fotbal sama neutáhne, od státu už prakticky nedostáváme nic. Navíc jsou tady ještě pokuty za absenci mládežnických celků. My jsme opravdu malá vesnička, děti tady prostě nejsou. Když jsme pořádali nábor, tak přišla jedna holčička. Místo, aby nám svaz pomohl, tak nám hází klacky pod nohy. Musíte mít tři mládežnické týmy. Když tomu tak není, za jeden se platí 30 tisíc korun. My máme sdružené týmy, kde máme vlastní mladé hráče. Bohužel to prostě nemá jasná pravidla. Náš výbor stárne, průměrný věk je přes šedesát let. Mladí o to zájem nemají, těžko říct, co přinesou další roky,“ uzavřel vše Libor Sklenář.

Třetím do party, při chystaném přesunu do jiného kraje, by mohl být Rumburk, který hraje I.A třídu. „Netuším, jak to tam mají, nijak jsme to s nimi neřešili. Ale i Rumburk má mládežnické týmy v Libereckém kraji,“ doplnil vše Čurgali.

„Ano, slyšel jsem o tom. Říkal mi to předseda klubu David Dvořák, ať o tom přemýšlíme. Bohužel teď řeším situaci v A týmu, až to dořešíme, tak se můžeme bavit o změně kraje. Teď to momentálně nění hlavní téma," podal svůj pohled na věc Aleš Vavroušek, hrající trenér FK Rumburk.