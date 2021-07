Krajský fotbal doznal několik změn

Fotbalové soutěže v Libereckém kraji zaznamenaly přes covidovou pauzu několik kosmetických změn, co se do obsazení jednotlivých tříd týče. V přeboru to byla výměna tří družstev a v I. A třídě dokonce čtyř.

Frýdlant porazil v přípravě Českou Lípu 4:2. | Foto: Slovan Frýdlant

Krajský přebor dobrovolně opustily celky Mšena, Chrastavy a Doks. Ty byly doplněny oslovenými mužstvy Lomnice, Velkých Hamrů B a Hejnic. I. A třídu proto doplnily za odešlé Jenišovice vedle Chrastavy z kraje ještě Lokomotiva Česká Lípa, Rychnov a Semily z I. B tříd. Do I. B třídy přicházejí Mšeno (Východ), Doksy, Hrádek B z Liberecka (Západ) a Dubnice z Českolipska. Naopak do okresního přeboru odešla Nová Ves. Dospělý fotbal startuje o víkendu 7. a 8. srpna druhým kolem. Na podzim se sehraje patnáct kol a končí se 7. listopadu. Mládež zahájí soutěže 21. srpna. KRAJSKÝ PŘEBOR 1 Lomnice, 2 Frýdlant, 3 Železný Brod, 4 Rovensko, 5 Nový Bor, 6 Sedmihorky, 7 Skalice, 8 Hejnice, 9 Desná, 10 Višňová, 11 Stráž p. R., 12 Hrádek, 13 Velké Hamry B, 14 Turnov. I. A TŘÍDA 1 Pěnčín u Turnova, 2 Bělá, 3 Loko Česká Lípa, 4 Mimoň, 5 Rynoltice, 6 Košťálov - Libštát, 7 Semily, 8 Rychnov, 9 Bílý Kostel, 10 FC Pěnčín, 11 Chrastava, 12 Krásná Studánka, 13 Ruprechtice, 14 Doubí. I. B TŘÍDA - VÝCHOD 1 Albrechtice, 2 Jablonec n. J., 3 Mšeno, 4 Přepeře B, 5 Jenišovice, 6 Horní Branná, 7 Studenec, 8 Držkov, 9 Plavy, 10 Smržovka, 11 Mírová, 12 Lučany, 13 Bozkov, 14 Harrachov. I. B TŘÍDA - ZÁPAD 1 Rozstání, 2 Hodkovice, 3 Stráž n. N., 4 Jablonné, 5 Hrádek B, 6 Vratislavice, 7 Dubnice, 8 Cvikov, 9 Doksy, 10 VTJ Rapid Liberec, 11 Žibřidice, 12 Kamenice, 13 Žandov, 14 Vesec MLÁDEŽ KP - STARŠÍ DOROST 1 Semily, 2 Hrádek, 3 Nová Ves n. P./ Košťálov, 4 VTJ Rapid Liberec, 5 Turnov, 6 Doubí, 7 Velké Hamry, 8 Vratislavice, 9 Višňová, 10 Nový Bor, 11 Loko Česká Lípa, 12 Mšeno. KP - MLADŠÍ DOROST 1 Jilemnice, 2 Sedmihorky/ Rovensko, 3 Višňová, 4 Nový Bor, 5 Chrastava, 6 Doubí, 7 volno, 8 Ruprechtice, 9 Desná, 10 Železný Brod/ Bozkov, 11 Krásná Studánka/ VTJ Rapid, 12 Vratislavice. KP - STARŠÍ ŽÁCI 1 Velké Hamry, 2 Loko Česká Lípa, 3 Jilemice/ Roztoky, 4 Stráž p. R./ Mimoň, 5 Hrádek, 6 Nový Bor, 7 Ruprechtice, 8 Semily/ Lomnice, 9 Studenec, 10 VTJ Rapid/ Krásná Studánka, 11 FA Jablonec/ Železný Brod, 12 Arsenal Česká Lípa, 13 Turnov, 14 Doubí. KP - MLADŠÍ ŽÁCI 1 Velké Hamry, 2 Loko Česká Lípa, 3 Jilemnice/ Roztoky, 4 Stráž p. R./ Mimoň, 5 Krásná Studánka/ Slovan Liberec, 6 Nový Bor, 7 Ruprechtice, 8 Semily/ Lomnice, 9 Studenec, 10 VTJ Rapid Liberec, 11 Železný Brod, 12 Arsenal Česká Lípa, 13 Turnov, 14 Doubí. I. A TŘÍDA - MLADŠÍ ŽÁCI 1 Velké Hamry/ Zásada, 2 Loko Česká Lípa, 3 Jilemnice/ Roztoky, 4 Stráž p. R./ Mimoň, 5 Hrádek, 6 Nový Bor, 7 Ruprechtice, 8 Semily/ Lomnice, 9 Studenec, 10 VTJ Rapid Liberec, 11 FA Jablonec, 12 Arsenal Česká Lípa, 13 Turnov, 14 Doubí.