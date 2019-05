Podruhé po sobě má Liberecký krajský fotbalový přebor pouhých dvanáct účastníků. Kluby po odehrání základní části (22 kol) mají k dispozici ještě nadstavbu. Lepší polovina mužstev hraje o titul a také o postup do divize, ta horší půle zažije boje o sestup.

V loňském ročníku ze 12 družstev nakonec do divize postoupily týmy vítězných Velkých Hamrů a také druhé Přepeře. Naopak z divize přišly hned tři zástupci Libereckého kraje - Chrastava, Česká Lípa a Nový Bor. Z přeboru nakonec sestoupily jen Semily, i když to bylo nahnuté do samého konce se slabými Bílým Kostelem i Frýdlantem.

Letos to mají po základní části s postupem celkem jasné Doksy, které před druhou Skalicí drží významný náskok. V lepší skupině se bude zřejmě hrát v pohodě, není předpoklad, že by z pěti utkání, které každý mančaft čeká, někdo ještě předběhl Doksy. I když před sezónou si čáku na postup dělali exdivizionáři z České Lípy a Nového Boru. Skalice umí potrápit každého, Višňová hraje roky v pohodě, šestý Železný Brod je rád za toto umístění, kam proklouzl jen těsně.

Boje se však dají předpokládat ve skupině o udržení. Nejhůře na tom je Frýdlant, který na jaro angažoval trenéra Ulihracha, ale bývalé křídlo libereckého Slovanu jen kroutí hlavou nad tím, jak jeho borci zahazují šance a jsou na posledním místě se ziskem ubohých 13 bodů. O dva body víc má další zástupce z Liberecka - Bílý Kostel. Mezi těmito libereckými kluby se určitě rozhodne o sestupujícím, který by měl být letos minimálně jeden. Sedmihorky i Hrádek mají bodově nahráno, vystoupení exdivizní Chrastavy je žalostné, ohrožena však nebude. Rovensko by se teoreticky mohlo do sestupových vod namočit, ale ve svém středu má dost zkušené borce, kteří by měli nebezpečí odvrátit. Rozhodně bude zajímavé sledovat vystoupení dvou posledních týmů s mužstvy, které jsou v klidu a jsou zde jisté přátelské vazby. Rozhodující však bude jistě zápas 8. června, v němž se ve Frýdlantě představí Bílý Kostel.

A kdo by měl doplnit krajský přebor na obvyklých 14 celků? Z divize to má hotové Turnov, za něhož se velice pravděpodobně posunou Doksy. Do I. A třídy sestoupí jeden adept a do kraje by mohlo podle Rozpisu soutěží přijít z I. A třídy až celé kvarteto. Jenže tamtamy z Jablonecka zní: divizní Mšeno má jít do krajského přeboru a béčko do I. B třídy… Takže počty: Druhá Stráž pod Ralskem má zájem, stejně tak i jablonecký Pěnčín. A čtrnáctičlenný přebor je na světě!

Jenže známe, jak to ve fotbale chodí. Přijdou veletoče ze soutěží v Česku, kde například III. ligu nechtějí hrát Dobrovice, divize C je nyní 15členná. A tak je možné, že na losovacím aktivu Česka, kde se losují nově i dvě skupiny III. ligy, bude mužstev nedostatek a funkcionáři FAČR sáhnou do krajských přeborů. Pak počty nevyjdou nikdy.