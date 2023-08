Jeho tým Lokomotivu načal hned v první minutě, kdy se o otevření skóre hlavou postaral Vojta Kříž. "Za deset minut přidal druhou branku Matěj Kucr a v 16. a 18. minutě úřadoval opět Vojta Kříž, který tak stvrdil svůj hodně rychlý hattrick. Na hřišti jsme v tu chvíli dominovali, Lokomotivu jsme vůbec do ničeho nepouštěli, a když ve 39. minutě proměnil pokutový kop Nosek, vedli jsme již 5:0. Takový poločas jsme si představovali. Kluci hráli organizovaně a soustředěně i přes ohlušující "kotel" domácích."

Do druhé půle mohl Kucr v klidu poslat méně vytížené hráče. "Potřebujeme mít rozehrané celé mužstvo. Věděli jsme, že už to nebude hra s nějakou převanou, ale výsledek jsme kontrolovali. Nakonec skončilo městské derby 1:5 a my jsme mohli slavit. Klukům patří velká pochvala, a to všem, co v utkání nastoupili. Po dvou mistrovských utkáních jsme naplno bodovali a skóre 9:2 je také velmi pěkné. Následující víkend hrát nebudeme, máme odložené utkání se Starými Splavy," připomněl Tomáš Kucr.

Viktor Česenek, kapitán Lokomotivy Česká Lípa, souhlasí, že jednoznačně rozhodl vstup do utkání. "Ten jsme nestihli. V 18. minutě jsme prohrávali 0:4. V tom vedru a proti kvalitnímu soupeři už bylo těžké, s tím něco udělat. Chtěli jsme do toho vstoupit úplně jinak, ale soupeř byl opravdu dobrý. Přehrával nás ve středu hřiště a na naší právě straně. Bylo znát, že Arsenal měl posily z A týmu, hlavně Vojta Kříž hrál velmi dobře."

Po změně stran se výkon podle jeho slov už zlepšil. "Ale na výsledku to už nic nezměnilo. Chci poděkovat všem fanouškům, hlavně těm našim, jak úžasnou atmosféru vytvořili. Bylo jasné, že po dvaceti minutách je vlastně o výsledku rozhodnuto, přesto fandili až do konce," cenil si Česenek.