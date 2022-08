Vojto, první zápas v sezoně jste zvládli. Jak těžké to bylo?

Braník měl spoustu šikovných hráčů, navíc na tom byl velmi dobře fyzicky, takže tam bylo hodně osobních soubojů. Jejich hra byla jednoduchá. Většinou pár krátkých nahrávek a potom dlouhý míč do křídla. My jsme se snažili kombinovat a hledat spíše kolmice za obranu. Byl to zápas nahoru a dolů.

Vedli jste v utkání 5:2, domácí ale snížili a byli na dostřel. Co se tam stalo?

Měli jsme silnou desetiminutovku, kdy jsme Braník zmáčkli a dali z toho tři góly. Pak jsme si asi mysleli, že je konec a trošku polevili. A k tomu šli do desíti. Soupeř toho využil a zápas zdramatizoval. Naštěstí pro nás to skončilo pouze u toho zdramatizování.

Přispěl jste k výhře hattrickem. Jak vaše branky padly?

První byla po rohovém kopu, kdy jsem dostal parádní balón od Lukáše Třeštíka přesně na hlavu. Můj druhý gól padl z penalty. Třetí gól jsem zakončoval do poloprázdné branky po samostatném úniku Tadeáše Hanla, takže jsem hattrick dal díky práci svých spoluhráčů Moc jsem se na něj nenadřel. (smích)

Jaké ambice máte v letošní sezoně?

Po minulé, velmi povedené sezoně, jsou naše ambice vysoké. Řekl bych, že tenhle rok je soutěž ještě kvalitnější, proto bych byl velmi rád třeba za šesté místo. Ale pokud skončíme třeba do osmého, tak bych se taky nezlobil.

Jestli se nepletu, tak jste v přípravě nastupoval i za divizní tým mužů…

Pořád jsem hráč dorostu a musím odvézt právě tady maximální práci. Zápasy s A týmem jsou spíše za odměnu, ale určitě je nějaká šance, že si pár minut odehraji.

Jaká vůbec byla letní příprava na novou divizní sezonu?

Je kratší a neběhá se v ní tolik, jako v zimní přípravě. Proto mám letní přípravu raději. První týden bylo sice pouze běhání, ale následující tři týdny, včetně soustředění v Heřmanicích, bylo herních, takže si stěžovat nemůžu.

Je vám 18 let, také poslední sezonu v dorostu. Co bude dál?

Rád bych pokračoval v Arsenalu, takže se snažím soustředit jen na to. Nad ostatními možnostmi jsem moc nepřemýšlel. Taky bude hrát určitou roli škola.

Všeobecně se zdražuje. Co váš pokladník? Nezvedl vám poplatky?

Naštěstí máme teď trochu hodnějšího pokladníka (smích), takže se pokuty spíše snížily. Za hattrick je ale stále padesát korun.

Máte třeba nějaký osobní rituál?

Žádný osobní rituál nemám, prostě se snažím soustředit na zápas a představovat si jednotlivé situace, které mohou nastat. Po vítězných zápasech zpíváme v kabině hodně pokřiků. Nejraději však mám - Modrobílé srdce mé.