Tomáši, v Bílém Kostele jste vyhráli 2:1. Jak jste celý zápas viděl?

Na hřišti Bílého Kostela je to vždy boj. Nehrálo se v rukavičkách a nebyl to zrovna fotbal lahodící oku diváka. Šancí nebylo moc ani na jedné straně. Naštěstí jsme si pomohli gólem z přímáku a druhý poločas jsme odmakali. Kostel se do velkých příležitostí nedostával, my jsme zvýšili po pokutovém kopu na 2:0. Hra ve velkém teple začala ztrácet tempo a tři body jsme si již pohlídali.

Start do sezony máte skvělý. Čtyři zápasy, čtyři vítězství. Určitě velká spokojenost. Co vás podle vás na startu podzimní části zdobí?

Zdobí nás hlavně pozápasové akce a dobrá parta, kde vynikám. Co se týče fotbalu, tak jsme začali proměňovat šance a mladí kluci nabírají zkušenosti. Snad jsme na dobré cestě.

Minulou sezonu jste hráli až do poslední chvíle o záchranu. Jak těžký to byl ročník?

Alespoň bylo o co hrát a také co slavit až do konce sezóny.

Jaké cíle má Mimoň v této sezoně?

Hrát klidný střed tabulky a poskytnout příležitosti mladým puškám.

Kde jste vůbec začal s fotbalem?

Začal jsem v šesti letech právě v Mimoni.

Momentka z utkání Mimoň - Rapid Liberec. | Video: Jiří Dozorec

Neměl jste nabídky z jiných klubů?

Těch bylo habaděj, ale žádný klub nechtěl akceptovat můj požadavek. A to, aby se mnou šli moji kamarádi. Přes to nejede vlak.

Je vám 46 let a stále jste platným členem základní sestavy. Máte nějaký recept na fotbalovou dlouhověkost?

No, hlavní je nic nepřehánět. Nastavit si pohodu v životě. V tuto chvíli mi trenér nastavil individuální plán. Taky je potřeba nebát se si občas vyhodit z kopýtka.

Rozumíte s mladšími spoluhráči? Snažíte se jim nějak radit?

Na hřišti i mimo něj si s nimi rozumím více než dobře. Ale na hřišti radši nikomu neradím. Jsem rád, že to udýchám. Rozebírám to s nimi až při dohránu.

Jak dlouho váš ještě uvidíme jako aktivního fotbalistu?

Dokud mi to zdraví a trenér dovolí.

Zůstanete věrný Mimoni?

Určitě, rozhodně nemám zaječí úmysly.

Jak aktuálně vnímáte situaci v krajských a okresních soutěží? Řada klubů bojuje s nedostatkem hráčů…

Mladí mají daleko více možností, než jsme měli my. Přesto pevně věřím, že fotbal na vesnicích přetrvá. Naštěstí u nás v Mimoni tohle zatím řešit nemusíme.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Fandím tomu, kdo je zrovna na čele tabulky. Takže každý rok slavím titul.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Už dlouhá léta pracuji v progresivní mimoňské firmě. Mám velkou rodinu a hodně kamarádů, tudíž hodně oslav. V týdnu si rád skočím na tenis. V neoficiální žebříčku jsem aktuálně mimoňská jednička. A samozřejmě moje jednička je má dcera Majdička.