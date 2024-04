Jardo, rezervu Mimoně jste porazili 5:1. Jaký to byl zápas?

Do zápasu jsme vstoupili lépe, než Mimoň. Ta nestihla začátek, my jsme toho využili a dali tři góly. Pak jsme přestali hrát, soupeř byl více na míči a před poločasem snížil. V kabině jsme si k tomu museli něco říct, hlavně jsme nechtěli zaspat začátek druhého poločasu. To se nestalo, dali jsme další dvě branky a bylo po zápase.

Zdroj: UsteckaTV

Vy jste nastřílel hned čtyři góly. Který z nich byl nejhezčí?

Myslím si, že to bude ten třetí. Šel jsem sám na brankáře, udělal mu kličku. Vystihl mi směr, tak jsem to ještě jednou zasekl. Pak už tam byla jenom prázdná brána.

Platil jste něco do klubové kasy?

Kasu nemáme, ale hned mi bylo řečeno, že to mám za pět stovek. Až bude rozlučka, určitě něco přihodím.

Aktuálně jste v tabulce třetí. Jaké máte se Skalicí cíle do konce sezony?

Rád bych nás viděl na prvním místě, ale tam by se rád viděl každý.

Sledujete tabulku střelců?

Vůbec to nesleduji. Je mi jedno, kdo dá gól. Důležité je, jak si zahrajeme.

Kam zajít o víkendu za fotbalem? Nabídka je opět bohatá

Kde jste vůbec začal s fotbalem?

Začal jsem v pěti letech ve Sloupu v Čechách.

Za jaké týmy jste doposud hrál? Kde to bylo nejlepší?

Jak už jsem řekl, začínal jsem ve Sloupu. V deseti letech si mě Pepa Řezáč vytáhl do České Lípy. Tady jsem si zahrál žákovskou ligu a dorosteneckou divizi. Pak jsem se vrátil do Sloupu, kde jsme se s klukama vykopali ze čtyřky až do I.B třídy. Bohužel, právě tohle byl konec fotbalu ve Sloupu. Teď už jsem devět let ve Skalici, což je moje nejlepší štace.

Skalické béčko zažívá jakýsi restart. V jaké je kondici?

Dá se říct, že jako každé béčko na okrese. Není nás moc. Trénujeme s gardou, chodí za nás dorostenci. Teď si s námi chodí zahrát i kluci z áčka, kteří nehrají.

A vy chodíte za A tým, který hraje krajský přebor?

Byl jsem jednou na podzim proti Pěnčínu. Volal mi Zdeněk Baťka, že jich bude málo, tak jsem šel. Párkrát jsem s nimi byli i na tréninku.

Nasadil pásku a proměnil penaltu. Štěpánek to zvládl v 72 letech

Vzpomenete ještě na své první tréninky?

Chodil jsem pěšky, bylo to kousek (smích). A hrál jsem v hadrákách.

Co jsem pochopil, tak vám Skalice vyhovuje, ne?

Je to tak, líbí se mi tady, je tady velmi příjemné prostředí. A už teče pořádně i voda (smích).

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Od malička Spartě.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás baví?

Pracuji jako elektromontér u firmy Omexom. Co mě baví? Všelijaké kutilství kolem domu.