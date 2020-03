Doksy začaly perfektně, už po čtyřech minutách vedly a vytvořily si náskok 3:0. Lokotka však duel nezabalila a dvěma trefami se do zápasu vrátila. Jenže poslední třicetiminutovka patřila znovu lídrovi krajského přeboru, který se třemi góly a výhrou 6:2 naladil na start jara nejlepším možným způsobem.

„Lokomotiva byla určitě dobrým soupeřem v prvním poločase. Trochu se nám rozpadla sestava, ale pořád to bylo přípravné utkání a je jen dobře, že jsme v zátěži. Příprava určitě splnila účel po stránce kondiční i v herní připravenosti. Bohužel jsme ale ne v každém zápase hráli ve stejné sestavě, takže o nějaké koncepci nemůže být řeč. Příprava byla dobrá,“ popsal situaci v kádru Doks trenér Michael Šimek.

Petr Kabát, kouč Lokomotivy, která se netají ambicemi okusit I.A třídu, také hodnotil přípravu Lokotky především pozitivně: „Naši hráli dobře, hráli to, co mají naučené a pak jsme prostřídali dorostence. Ukázala se zkušenost Doks, bylo vidět, že spolu hrají už delší dobu. Měli jsme soustředění, hráli jsme s kvalitními soupeři z vyšších soutěží, nějaká výhra, nějaká prohra. Celkově jsem spokojený. Doufejme, že postoupíme do I.A třídy. Kluci by si to zasloužili.“

TJ Doksy - Lokomotiva Česká Lípa 6:2 (3:1)

Branky: 4., 30. Polívka Tomáš, 23. Kouba Jakub, 64. Šimon Matěj, 73. Brodský Ondřej, 82. Burian Marek - 33. Stopa Dominik, 59. Česenek Viktor. Rozhodčí: Chládek David – Paulus Petr, Sirota Alex. Diváci: 30.

Doksy: Vosecký Jiří – Burian Marek, Vaňátko Michal (19. Brodský Ondřej), Toman Jan (56. Frýdek Jakub), Kulha Michal – Šimon Matěj, Zoubek Martin, Finklár Martin, Kukla Miroslav – Polívka Tomáš, Kouba Jakub.

Lokomotiva Česká Lípa: Podešva Jiří – Karas Tomáš, Kliment Dan, Lupoměský Roman – Horáček Miroslav, Torba Radek, Stopa Dominik, Česenek Viktor, Lupčák Jan - Sedláček Václav, Pospíšil Ondřej.