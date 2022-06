Jablonecký Pěnčín doma nezaváhal a Českou Lípu vyprovodil sedmi góly. Za Pěnčín Miroslav Procházka: „Prohrávali jsme 1:0, ale poločas už byl lepší, navázali jsme na výhru nad Bělou, gólů mohlo být víc, dvojciferný výsledek by mohl být. Hra byla kvalitní. Měl jsem tři náhradníky. Postup už máme jasný. Ještě nás čekají dvě kola. Teď jedeme do Mimoně, pak týden pauza a potom doma poslední utkání proti Semilům a tím zakončíme sezónu.“

Hosté z České Lípy sice nečekaně po trefě Lukáše France ze 6. minuty vedli, ale náskok hájili jen čtvrt hodiny a lídr tabulky dal do konce poločasu ještě další tři branky. „Ano, hned na začátku jsme sice vedli, ale to bylo z naší útočné činnosti prakticky všechno. Celý zápas jsme se jen bránili, možná jsme měli i přehnaný respekt. V každém případě se potvrdila kvalita Pěnčína, který už je na připraven na krajský přebor,“ uvedl kouč poražené Lokomotivy Petr Kabát.

Na druhé místo tabulky se po výhře 3:0 nad libereckým Pěnčínem vyhoupla Krásná Studánka. Pomohly ji dvě branky z úvodní čtvrthodiny, kdy se trefil ve 2. a 14. minutě Ondřej Holický. Třetí je Košťálov, který díky dvěma trefám Tomáše Lukeše z poslední dvacetiminutovky dokázal otočit vývoj zápasu v Semilech a nakonec si veze výhru 3:2 i tři body domů.

Za vítězný tým trenér Jiřiček: „Mysleli jsme, že zápas bude snadnější, ale vzhledem k tomu, že nám chyběli tři hráči základní sestavy, tak to bylo dost napínavé. Nedařila se nám kombinace, ale naštěstí jsme se hned v 5. minutě, po rychlém protiútoku, ujali vedení, když Holovič předložil před prázdnou bránu Houžvičkovi a vedli jsme. To nás ukolébalo, hra byla dál neurovnaná. Promarnili jsme dvě gólové příležitosti. Do druhého poločasu jsme vstoupili špatně, Semily srovnaly na 1:1 hned v první minutě. Derby proběhlo jinak v klidu, zdálo se mi, že více fanoušků dorazilo z Košťálova.“

Čtvrtá je Chrastava, která porazila Jívan Bělá jasně 5:1. „Utkání bylo jednoznačné, ale nepřistoupili jsme k němu, jak jsme měli. Získat tři body byla povinnost a tu jsme splnili,“ prohlásil trenér Spartaku Chrastava Michal Kolčava. Výhrou 5:0 nad Rynolticemi se domácí Rychnov rozloučil důstojně se svými fanoušky. „Od začátku jsme byli aktivnější a proměňovali jsme šance,“ řekl trenér Ondřej Králíček.

Na jaře dobře hrající Mimoň nezvládla přestřelku v Bílém Kostele a prohrála 4:7. Na jaře zoufalé Ruprechtice jsou zase o něco blíž sešupu do I.B třídy. Na domácí půdě absolutně nezvládli derby s Doubí a prohráli jasně 0:5…