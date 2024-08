„Když nebudeme počítat prvního a posledního, tak to byla extrémně vyrovnaná soutěž. Pokud to budu hodnotit za sebe, tak jsme chtěli být v tabulce někde jinde. Na to deváté místo nás poslaly naše chyby. Nejvíce mi asi vadil fakt, že jsme nedělali body doma. Více se nám dařilo paradoxně venku. Ale zakopaný pes je v tom, že kluci prostě mají šichty. Pak záleží na tom, jak se sejdete,“ pokrčil rameny Lukáš Havlas.