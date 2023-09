Domácí Dynamo rozhodlo utkání v samotném závěru. Do vedení ho dostal v 84. minutě Kluger, o tři minuty později všechno pojistil Beneš. „Myslím si, že to bylo zasloužené vítězství. Měli jsme více šancí a mohli dát více branek,“ usmál se Jakub Kohout, fotbalista Lindavy.

„První čtvrt hodinu jsme byli aktivnější, měli šance, ale nedali. Pak až do konce poločasu převzal iniciativu soupeř a diktoval tempo hry. Do velkých šancí se ale nedostal,“ pokračoval.

Po změně stran se do šancí opět tlačila Lindava. „Hra ale byla vyrovnaná. Šest minut před koncem jsme to zlomili, byla z toho velká euforie. Jsme za to rádi,“ konstatoval.

Lindava se zatím pohybuje se šesti body ve středu tabulky. „Zatím můžeme být spokojeni. Myslím si, že těch bodů mohlo být více, ale i tak je to dobré. Jsme rádi, že jsme na ten postup kývli,“ dodal Kohout.

„Nechci se snad ani vyjadřovat k terénu. Hřiště je z kopce. Výškový rozdíl mezi brankami je snad šest metrů. Hrbolatý, prolezlý krtkama, takže to bylo o kotníky. Navíc tam nemají vodu, s trávou to nemá mnoho společného. Jestli jsme postoupili do B třídy s tím, že si zahrajeme na kvalitnějších hřištích a utkání budou řídit kvalitnější rozhodčí, ne vždycky tomu tak je. Všechny týmy to tam ale budou mít stejné, nedá se nic dělat," postěžoval si Martin Kverka, kouč Nové Vsi.

„Soupeř nastoupil se sestavou, kde měli vepředu dva dvoumetrové urostlé chlapy, na které nakopávali dlouhé balony. Když už souboj nevyhráli, sebrali odražený míč a posílali ho za obranu. Měli rychlé krajní záložníky. Šance ale byly na obou stranách. Věděli jsme, že to bude ubojované a o prvním gólu, kdo udělá chybu, protože na tom terénu se opravdu fotbal hrát nedá. Nemělo cenu hrát po zemi, to bylo akorát o kotníky," pokračoval.

„Překvapili mě fanoušci. Byla tam skoro celá vesnice a fandili slušně. Když jsme šli po zápase do kabin, tleskali nám a říkali, že jsme předvedli hezký fotbal. Tvrdili však, že to tam je těžké prostředí a nevyhraje tam nikdo," dodal Kverka.