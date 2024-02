Třináct z devatenácti bodů získal tým z Českolipska na domácí půdě, která řadě soupeřů moc „nevoněla.“ Důvod? Menší hřiště a špatný terén. „Tak doma by se mělo bodovat, to je základ. Venku jsme asi platili nováčkovskou daň, doma jsme hodně zápasů umlátili. Známe to tady, máme menší hřiště, které nám vyhovuje,“ pokrčil rameny.

PODÍVEJTE SE: Arsenal dál vítězí, v Praze porazil Admiru

Havlas navíc trénuje ještě jeden tým a rovnou v prvoligové Mladé Boleslavi, kde vede mládežnický tým dívek. „No, je to velká řehole. Dojíždím do Mladé Boleslavi, skloubit to s Lindavou nebylo a není jednoduché. Dlouho jsem odolával, abych tady trénoval. Kývl jsem na to tehdy, kdy Dynamo vykopalo vyšší soutěž. Mám licenci a nikdo jiný se vlastně nenašel,“ pokýval hlavou.

Lídr západní skupiny I.B třídy je jasný, Arsenal Česká Lípa B na podzim jasně dominoval. Ale další pořadí je v tabulce nesmírně vyrovnané. Na druhém místě je se ziskem 22 bodů čtveřice týmů, desáté Doksy přitom na stříbrnou pozici ztrácí pouhých pět bodů.

„Tabulka je hodně vyrovnaná. Abych pravdu řekl, tak úroveň mě hodně zklamala. Když jsem ještě aktivně hrál, bylo více hráčů, více kvalitnějších týmů. V I.A třídě hraje z našeho okresu pouze Mimoň a to mi přijde málo. Na druhou stranu je v naší skupině hodně celků z Českolipska, což je samozřejmě dobře. Postup si podle mě pohlídá rezerva Arsenalu. Je to ale jedině dobře, jelikož A tým hraje třetí ligu,“ má jasno Havlas.

Lindava se navíc do vyšší soutěže těšila z důvodů, že si mohla střihnout derby se Cvikovem. To ale nezvládla, po matném výkonu tam prohrála 0:1. „Náš výkon v derby mě hodně zklamal, byl katastrofální, nejhorší venkovní,“ zlobil se.

Přípravu začala Dynamo druhý týden v lednu. „Máme za sebou vlastně první fázi přípravy, nabírali jsme fyzické objemy, vše jsme zakončili soustředěním. V rámci krajského poháru jsme jasně porazili Doksy, pak nás čekají další zápasy,“ prozradil Havlas. „Pohár je pro nás dobrou přípravou, není potřeba shánět přátelské zápasy. Za mě je to v pohodě,“ konstatoval.

Lindavský kádr je poměrně široký, přesto jeho trenér nechce o odchodech ani slyšet. „Nikoho nikam nepustím, to mu radši zlomím nohy,“ usmál se. „Máme široký kádr, ale na podzim se pár hráčů zranilo. Dlouhodobě je zraněný třeba Filip Zelenka. Noví hráči se hledají těžko, zvláště v zimě,“ utrousil Havlas.

Kamenice vítá návrat marodů. Prvního už podle trenéra nikdo nedožene

Na jaře nechce Dynamo usnout na vavřínech, naopak chce zlepšit své pozice. „Ambice by měly být vždy ty nejvyšší. Chceme hrát hlavně atraktivní fotbal a mít nějakou tvář. Doufám, že budeme stále v klidném středu tabulky, rád bych se posunul třeba na páté místo. To je podle mě reálné,“ kouká směrem dopředu.

Mladá Boleslav vs. Lindava? Zázemí a podmínky prakticky nesrovnatelné. „V Boleslavi jsem trénoval kluky, přešel jsem k dívkám, jelikož tam mám i dceru. Podmínky jsou samozřejmě alfa omega. V Lindavě vlastně není kde trénovat. Jezdíme po školách, využíváme ovál v České Lípě. Je to těžké. S docházkou v Lindavě není problém. U dětí do záleží na rodičích, chlapi jsou prostě chlapi,“ dodal na závěr.