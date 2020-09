Fotbalový klub Lokomotiva Česká Lípa prožívá velmi povedený vstup do sezóny 2020-2021. Tým vede tabulku I.B třídy, na svém kontě má nejvíce vstřelených a nejméně inkasovaných branek. „V útoku máme nadstandardní hráče, zároveň máme nejlepší obranu v soutěži. Myslím si, že mančaft umí dobře bránit i útočit,“ poznamenal spokojený trenér Petr Kabát.

Cílem Lokotky je postup do I. A třídy. K tomu, co se nepodařilo minulou sezónu, by měla pomoct staronová tvář. V současné době mají trenéři Lokomotivy k dispozici všechny hráče, jeden fotbalista by se mohl k týmu brzy připojit. „Chtěli bychom přivést jednoho hráče do obrany. Michal Lorenc je zatím registrovaný v Německu, probíhají jednání, aby se vrátil zpátky do Lokomotivy,“ sdělil trenér Kabát.