Lokomotiva zimuje první. Je koruna půlmistra zasloužená?

Myslím, že jo. Byla to mravenčí práce a úplně první zápas jsme vlastně nezvládli. Před sezonou jsem ale tušil, že budeme hrát o čelo tabulky a to se nakonec také potvrdilo. Kluci makali tak, jak jsem čekal, že makat budou. Potvrdili svůj potenciál. Chtěl bych určitě všem v klubu poděkovat za dosavadní práci. První místo je odměnou pro všechny.

V čem mělo mužstvo navrch oproti ostatním týmům?

Hráči moc dobře vědí, že si stavím na dobré fyzičce. Někdo sem tam něco zabrblal, ale kluci pochopili, že bez ní to nepůjde. Druhým plusem je fakt, že je náš kádr dobře poskládaný. Mužstvo má všechny typy fotbalistů a každý tak k prvnímu místu nějak přispěl. To je věc, která se mi líbí. Někdo má zkrátka lepší tuhle vlastnost, někdo zase jinou. Máme kluky, co třeba nejsou v novinách vidět, ale pro mě jsou nepostradatelní.

Pokračujte…

Já prostě nemám týmu co vytknout, nikdo mě vyloženě nezklamal. Na všech je vidět zlepšení. Také musím ocenit to, že i když se týmu nedařilo, nikdy se nevzdal. To je klíčová vlastnost, která tu dřív podle mě trochu chyběla.

Určitě je i něco, co nebylo úplně podle vašich představ. Co třeba docházka?

Jasně, docházka může být vždy lepší, ale tak to dneska je. Tři čtvrtiny kluků jede na směny a někdy trénink prostě nedají. To je ale věc, se kterou se potýká každý tým na této úrovni fotbalu. Jinak to byly drobnosti.

Jaká bude zimní příprava?

Tradiční. Začneme v půlce ledna a trochu si zaběháme. Následovat budou přáteláky. Chci kvalitnější soupeře, než ty, s jakými se potkáváme v soutěži, už teď máme třeba domluvené Doksy. Vrcholem přípravy bude soustředění v Heřmanicích.

Plánujete mužstvo posílit?

Budu shánět jednoho obránce. Máme celkem úzký kádr a podzim jsme odehráli v patnácti lidech. V případě zranění některého obránce se pak může vyskytnout problém.

Na závěr to hlavní. Jak moc se v Lokotce mluví o postupu?

Kdybych řekl, že se slovo postup v šatně neskloňuje, lhal bych. Už na jaře jsme byli ve hře ještě pár kol před koncem sezony. Kluci hrají dlouho na této úrovni, koneckonců jsem na ní dlouho i já. Je na čase jít dál a postup je taková naše velká touha. Chtěli bychom jít nahoru. Už jen v naší skupině je pět týmů, co by se v I.A třídě neztratilo.

Petr KABÁT

Narozen: 2. ledna 1966 v České Lípě

Dosažené vzdělání: vysokoškolské

Povolání: vedoucí skladu

Fotbalová kariéra: Vagonka Česká Lípa, Doksy, Sosnová, Holany, Dobranov

Trenérská kariéra: Lokomotiva Česká Lípa, Holany, Dobranov

Oblíbená kuchyně: česká

Oblíbené pití: pivo

Oblíbený knižní žánr: špionážní thrillery

Oblíbený film: Kopytem sem, kopytem tam