Lokomotivě sice neujíždí vlak, jelikož spodek tabulky je poměrně vyrovnaný. Třeba na devátý Košťálov ztrácí pouhé tři body. Přesto je jasné, že jestli se chce nováček porvat o záchranu, chtělo by to něco změnit. „Budeme muset udělat změny v sestavě, taktice. Je jasné, že se musíme pokusit přivést další hráči. Máme úzký kádr a doplácíme na to,“ dodal Kabát.

Po změně stran se ale zázrak v podobě obratu nekonal. Domácí Hanzl přidal z penalty velmi brzy čtvrtý gól, zbytek zápasů už na hřišti existovalo defacto jedno mužstvo. „Potom jsme úplně vypadli ze hry, nic se nám nedařilo. Kluci to prostě mají v hlavě,“ zdůraznil.

Přesto se hosté otřepali, dokázali snížit a do konce poločasu nesehráli špatnou partii. „Velká škoda, že jsme se nepřiblížili na rozdíl jediné branky, šance tam byly,“ poznamenal.

Na půdě Rynoltic předvedli svěřenci Petra Kabáta naprosto šílený úvod. Posuďte sami – po osmi minutách prohrávala Lokotka 0:3… „Začátek byl z naší strany hrozný. To pak těžko něco uhrajete,“ kroutil hlavou Petr Kabán, trenér českolipského nováčka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.